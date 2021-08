„Sběr kabelek je v plném proudu. Sběrná místa nám zůstávají věrna a my se těšíme, co díky dárcům budeme moci nabídnout všem zájemcům. Výtěžek celé akce využijeme v péči o seniory v Domě pokojného stáří, a také vybavíme potřebným papírenskou dílnu, která je součástí sociálně terapeutických dílen“ uvedla za Naději její fundraiserka Zuzana Šlúchová.

Připomenula, že Kabelkový VELEtrh probíhá na stejném principu jako dobročinný bazar.

„Hlavní rozdíl je však ten, že tato akce je zaměřena hlavně na ženy a módní doplněk, kterého nemají nikdy dostatek – kabelky,“ usmívá se fundraiserka.

K letošní akci dodává, že je mile překvapena zájmem a povědomím o akci. Reakce oslovených je překvapivě kladná a přísliby darování kabelek se množí.

Šéfredaktor oddělení speciálních projektů Deníku David Karola doplnil, že neziskový sektor se obecně dlouhodobě potýká s nedostatkem financí.

„Jednou z mála možností neziskovek, jak „vydělat“ volné finanční prostředky, je uspořádat charitativní akci. Takzvaný kabelkáč je zajímavý a zábavný projekt a my chceme být opět nápomocni. I v letošním jubilejním desátém ročníku,“ komentuje spolupráci David Karola.

„Naděje poskytuje službu těm, kteří to mají v životě složitější, aniž by si nelehký úděl sami způsobili. Když se setkáte s některými jejími pracovníky, nikdy na první dobrou neuvidíte, jak těžká a zodpovědná práce na nich leží. Přesto ji dělají s velkým srdcem, láskou a péčí. Je potřeba jim pomáhat, aby pak sami mohli pomáhat těm, kterým osud nenadělil tolik štěstí, jako jiným. A to i těm, kteří si poklidného bezstarostného života mnohdy ani neváží,“ dodal.

Jako každý rok je možné kabelky určené k dalšímu prodeji nosit do mnoha sběrných míst.

Kabelky můžete nosit na tato místa:

Naděje Zlín, Okružní 5550, Jižní Svahy,

Tkalcovna Naděje, Na Honech I/5540, Jižní Svahy,

Svíčkárna Naděje, Díly IV/3692,

Kožená Galanterie Luka, nám. Míru 65,

United Colors of Benetton, Sadová 179,

14|15 BAŤŮV INSTITUT, recepce budovy 15, Vavrečkova 7040,

Květiny Halka Adamová, Školní 3054,

Family Point / Zlínský klub 204, tř. Tomáše Bati 204,

Krajská nemocnice T. Bati / knihovna, Havlíčkovo nábřeží 600,

Krajská hygienická stanice, 4. patro, Havlíčkovo nábřeží 600,

Městská knihovna Slušovice, nám. Svobody 33.

Kabelky, které nebudou případně prodány budou vytřízeny a po té uskladněny. Dobrou zkušenost má fundraiserka s uspořádáním mimiveletrhu pro klientky Domu pokojného stáří a denního stacionáře pro lidi s demencí NADĚJE Zlín.

Pro bližší informace o Kabelkovém VELEtrhu, pište na e-mailovou adresu: fundraiser.zlin@nadeje.cz.

„Kabelka věnovaná nebo zakoupená na Kabelkovém VELEtrhu pomáhá nejen zlínské NADĚJI, ale i životnímu prostředí a to se také nosí,“ doplnila Šlúchová. (poh)