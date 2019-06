Spolupráce začala už po novém roce, kdy byly do sociálně terapeutické dílny Svíčkárna ze zámku dovezeny staré bannery s myšlenkou, zda by z nich klienti dokázali ušít kolekci letních tašek.

Sociální pracovníky i jejich nadřízené nápad zaujal. Jednak podstatou věci a také proto, že cílem dílny je rozvíjet řemeslnou zdatnost hendikepovaných lidí, kteří do dílny docházejí. Učí se řemeslo a zvyšují svou šanci uplatnit se na trhu práce.

Svíčkárna pracovala s bannery několik měsíců a postupně na zámek odevzdávala tašky. Nakonec se jich sešlo dvacet devět a z odstřížků k nim přibylo ještě třicet malých peněženek. Díky materiálu a designu, ze kterého kabelky i peněženky vznikaly, ale také díky specifičnosti práce jsou to originální kousky.

„Švy nejsou vždy rovné, ale to není podstatné. Důležité je, že jsme uplatnili materiál, který už nebyl k ničemu a že jsme se společně nadchli pro nápadd. Lidi, kteří tašky vyráběli, práce těšila. Vymýšleli střihy, způsoby kombinace textilu s plachtami. Některé tašky ručně malovali a zdobili, dali do toho kus sebe. Kdykoliv jsme se přijeli podívat, jak práce postupuje, vládla v dílně krásná atmosféra a klienti ukazovali, co ušili. Máme ze spolupráce upřímnou radost,“ řekli organizátoři projektu.

Nadějné kabelky se prodávají v Městském informačním centru Holešově za symbolických 75 korun. Výtěžek půjde na organizaci zážitkového výletu klientů Naděje Zlín do Holešova.