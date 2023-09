„Někdy přijdou zákaznice s fotkou, ale často to nechají úplně na mě a já se tak můžu kreativně vyřádit.“ Zatím se nestalo, že by někdo nebyl spokojen.

Boxerské copánky, vysoké culíky, sfinga, twisty – to jsou jen některé z názvů účesů, které vám na hlavě může vykouzlit.

„Na mateřské jsem si udělala kadeřnický kurz a pustila se do toho, po čem jsem vždycky toužila,“ říká kadeřnice z provozovny Vlasy dělaj člověka v Otrokovicích.

Copánky od jara do podzimu

Copánky od jara do podzimuTrend copánků si mezi ženami získal oblibu poslední tři roky. Už to není jen záležitost dovolených, ale spousta zákaznic tento styl upřednostňuje od jara až do zimy, kdy se nosí na hlavě čepice. Inspiraci hledá kadeřnice hlavně na internetu.

„Hrozně záleží na detailech, jak podeberete vlasy, kde uděláte pěšinku, je toho hodně,“ vysvětluje.

Sad Svobody ve Zlíně se změní. Město vyhlásilo veřejnou soutěž na jeho obnovu

A jak dlouho pletení účesu vůbec trvá? Pokud je v kadeřnictví zákaznice poprvé, tak minimálně dvě a půl hodiny.

„Musím se podívat, jakou má strukturu vlasu, co potřebuje a probereme spolu, co by si představovala,“ říká.

U stálých zákaznic ji stačí hodinka až hodinka a půl. Do vlasů se dá zaplést cokoliv – třpytky, bavlnky, barevné kanekalony, další copánky.

Od tříletých až po babičky

Móda zapletených copánků není jen pro teenagery či mladé dívky. Věková klientela se pohybuje od tříletých holčiček až po padesátileté dámy. Nejstarší zákaznicí byla babička kolem sedmdesátky.

„Ta chtěla na oslavu zaplést něco opravdu šíleného. Byla to ale jen jednorázová akce.“A jak dlouho tato paráda vydrží? Při správné údržbě kolem tří týdnů.

Cestující MHD ve Zlíně a Otrokovicích čekají od září nové lístky i ceny

A jak dlouho tato paráda vydrží? Při správné údržbě kolem tří týdnů.

„Důležité je vlasy umývat vodou a v létě určitě nezapomínat pěšinky mazat opalovacím krémem. Taková spálená hlava není nic příjemného,“ dodává kadeřnice.

Následné rozplétaní doma zabere dost času a občas zákaznice překvapí, kolik vlasů jim za tu dobu vypadalo.

Relax u pletení

Většina žen bere návštěvu jako relax. Uvelebí se pohodlně do křesla a čekají, co jim Lenka Pospíšilová na hlavě vykouzlí. Občas si u toho i zdřímnou.

„Nejhezčí část ale je, když mám hotovo a ony se podívají poprvé do zrcadla. Ten wau pohled stojí za to,“ říká šikovná kadeřnice.