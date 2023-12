Rok 2024 už pomalu klepe na dveře. S blížícím se koncem roku tak přichází na řadu silvestrovské a novoroční výšlapy, které mají na mnoha místech Česka dlouholetou tradici. Deník proto přináší 10 tipů, kam se ve Zlínském kraji v příštích dnech vydat na procházku nebo organizovaný výšlap.

Jurkovičova rozhledna

Netradiční vyhlídku v zimním období si budou moci užít návštěvníci Jurkovičovy rozhledny. Sezona tam sice skončila už v říjnu, návštěvníkům se však rozhledna mimořádně otevře po vánočních svátcích. Rozhledna na Karlově kopci bude otevřena až do pondělí 1. ledna vždy od 10 do 16 hodin. Vstupné na rozhlednu zůstává stejné jako během sezony, tedy základní 40 korun, snížené 20 korun a pro děti do 6 let je vstup zdarma.

Jurkovičova rozhledna. Ilustrační foto.Zdroj: DENÍK/Michal Burda

Předsilvestrovské Brdo Nenápadný kopec Brdo leží 3,5 kilometru od Bunče, jeho vrchol pak už devatenáct let zdobí 24 metrů vysoká kamenná rozhledna. Tradiční výstup na nejvyšší kopec Chřibů se koná každoročně 30. prosince a jinak tomu nemůže být ani letos. Předsilvestrovský výšlap na Brdo má navíc své jedinečné kouzlo a svou zvláštní atmosféru. Setkání účastníků na vrcholu bývá zpravidla mezi 11. a 12. hodinou, ačkoli lidé na tento vrcholek míří po celý den. Turisté si před Silvestrem vyšlápli na Brdo. A byla jich spousta

Pustevny a Radhošť

Příjemnou rodinnou procházku nabízí Pustevny, které se nacházejí v nadmořské výšce 1018 metrů. Na jejich vrcholu jsou k vidění známé dřevěné stavby Libušín a Maměnka. Z Pusteven se navíc můžete vydat po naučné stezce Radegast až na Radhošť, který za příznivého počasí nabízí krásný výhled jak na Beskydy, tak také na Valašsko, Jeseníky či Malou a Velkou Fatru. V provozu je v těchto dnech také lanová dráha na Pustevny, a to každý den od 9 do 17 hodin s odjezdy každou půlhodinu. Obdobně je tomu také u restaurace v horní stanici dráhy, která je otevřena denně od 9 do 17 hodin.

Pustevny 31. 12. 2022.Zdroj: Jiří Baran

Svatý Hostýn Hostýn je se svou bazilikou Nanebevzetí Panny Marie dlouhodobě nejnavštěvovanějším poutním místem Moravy. Především pak v období Vánoc a konce roku proudí na tento vrchol zástupy poutníků. Kromě pěkné procházky čeká na poutníky také možnost projít si křížovou cestu, nebo si prohlédnout unikátní betlémy. Kromě tradičního betlému uvnitř baziliky, je i letos na Hostýně k vidění vyřezávaný betlém v životní velikosti, a to na schodišti před bazilikou. Dřevěné sochy vyrobili studenti nedaleké Střední školy nábytkářské a obchodní v Bystřici pod Hostýnem. Během silvestra i na Nový rok se v bazilice navíc uskuteční hned několik bohoslužeb. FOTO a VIDEO: Betlémy, mše a sníh. Hostýn během Vánoc a silvestra láká

Silvestrovský pochod v Napajedlech

Začátek pochodu je plánován na 8:30 u Přístřešku Pod Kalvárií „U Suchánků“. Na zahřátí tam bude pro účastníky pochodu připraven teplý čaj a svařák. Účastníci se poté vydají modře značenou Stezkou napajedelskými emiráty přes Pohořelice a Oldřichovice na Rájenku. Tam si mohou účastníci pochodu odpočinout a na ohni třeba opéct silvestrovský špekáček, pokud si ho přinesou.

Janův hrad Už podeváté se letos uskuteční tradiční Silvestrovský punč na Janově hradě. Kromě procházky a pobytu na čerstvém vzduchu si návštěvníci Janova hradu budou moci vychutnat také něco z nabídky občerstvení, které si organizátoři připravili. od 10 do 16 hodin tam bude k zakoupení silvestrovský horký punč s ovocem, tradiční valašská kyselice, lhotské cigáro z udírny či bramborák s uzeným masem. Lidé navíc pomohou dobré věci. Výtěžek z akce totiž poputuje na opravu hradu. Janův hrad u Vizovic.Zdroj: DENÍK/Karásek Jan

Soláň

Vrchol leží v Hostýnsko-vsetínské hornatině v nadmořské výšce 861 metrů, asi deset kilometrů od Rožnova pod Radhoštěm a čtyři kilometry od Velkých Karlovic. Právě trasa z Velkých Karlovic je doslova jako dělaná pro všechny milovníky přírody a pěších výletů. Oblíbenému turistickému vrcholu bývá také přezdíváno „vrch umělců“ či „valašský Olmy“, neboť se zde v minulosti scházeli spisovatelé, malíři a hudební skladatelé. Ze samotného vrcholu se navíc naskýtá krásný výhled na masiv Radhoště, Smrk, Kněhyni, Lysou horu a hřeben Javorníků. Za jasného počasí pak jsou vidět také třeba Jeseníky, hřebeny Malé Fatry, Sůlovské skály a Martinské hole. Turisté si navíc mohou prohlédnout tamní dochované valašské stavby. V roce 2006 tam byla dále otevřena i Zvonice, která slouží jako informační centrum a galerie umění.

Zimní počasí na Soláni na Horním Vsacku v úterý 13. dubna 2021 (na snímku IC Zvonice).Zdroj: Deník/Michal Burda

Novoroční pochod na Makovou Jubilejní desátý ročník novoročního výstupu na Makovou v Napajedlech se uskuteční v pondělí 1. ledna. Sraz je ve 14 hodin u Slanice, kde bude příchozím k dispozici horký čaj a svařák. Pak se účastníci vydají po zhruba pětikilometrové trase na vrchol Makové, kde budou připraveny teplé nápoje pro děti i dospělé. Všem budou k dispozici špekáčky, které si tam budou moci na připraveném ohni opéct.

Výstup na rozhlednu Čubův kopec

Každoroční tradiční výstup na rozhlednu Čubův kopec na Vsetínsku se koná už po čtyřiadvacáté. Start výstupu si mohou účastníci naplánovat podle sebe, v cíli osmikilometrové trasy by se ale měli sejít ideálně mezi 13:30 a 14:30. Kromě setkání s dalšími výletníky nabídne vrchol kopce také originální dřevěnou rozhlednu, která má svým tvarem připomínat valašský klobouk. Z horního patra je za pomocí orientačních mapek možno zhlédnout nejen vrcholy nejbližších okolních pohoří - Javorníky, Vizovická vrchovina, Bílé Karpaty - ale také siluety ostrých vrcholků Velké a Malé Fatry na Slovensku.

Čubův kopec s rozhlednouZdroj: navylet.cz/Marzper