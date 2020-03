V zubních ordinacích omezili provoz, ale ve většině z nich ordinují. Je však dobré domluvit se na případném ošetření předem telefonicky.

Současná situace zubařům přinesla, stejně jako všem lékařům, také starost o získávání ochranných bezpečnostních pomůcek – respirátorů, roušek a štítů.

Přesto se stomatologové na jednom ve většině shodují – pacienti jsou ohleduplnější a snaží se se předem domluvit, zda je vhodné se nechat ošetřit. Takovou zkušenost mají například v zubní ordinaci Pavly Kudláčkové v prostorách polikliniky v Otrokovicích.

„Snažíme se přeobjednat pacienty na konec dubna. Většinou řešíme jen akutní případy,“ uvedla zubní lékařka Pavla Kudláčková. Ochranné pomůcky čerpá pro sebe i zdravotní sestru ještě ze svých zásob. Příděl z kraje jim zajistil zatím jen po deseti respirátorech.

Ve všech zubních ordinacích v republice lidé vypisují dotazník zaslaný Českou stomatologickou komorou.

„Potvrzují, že nebyli v cizině, že neprojevují příznaky nakažení Covid-19, ani že nebyli v kontaktu s nemocnými a že nejsou nachlazení,“ přiblížila Pavla Kudláčková s tím, že lidé jsou rozumní a zbytečně neriskují.

Na Uherskohradišťsku jede podle předsedy oblastní stomatologické komory Uherské Hradiště Bedřicha Fridricha většina zubních ordinací v omezeném provozu.

„Většinou se ošetřují akutní pacienti a provádí se jednoduché výkony,“ uvedl stomatolog Bedřich Fridrich.

Podle něj se nyní zrušil kvůli zamezení přenosu nákazy koronavirem provoz dentálních hygienistek. Bedřich Fridrich připomněl, že je zachovaná zubní pohotovost v Uherském Hradišti. I v ordinaci Bedřicha Fridricha čerpali od kraje ochranné pomůcky.

„Dostali jsme ochranné prostředky darem, já tomu říkám vládní respirátory, které jsou trošku nešťastně rozdané na IČO. To znamená, že například doktor bez sestry má deset respirátorů a naproti tomu doktor, který má pět zaměstnanců, má také deset respirátorů. To bylo trochu nešikové,“ poukázal na nesoulad Fridrich s tím, že naopak respirátory od stomatologické komory byly zubařům přiděleny podle toho, „kdo jak dělá“.

KORUNKY MAJÍ ODKLAD

Přidělování ochranných pomůcek na IČO vnímá jako problém i předseda oblastní stomatologické komory Zlín Petr Drbal.

„Chápu, že všichni děláme, co můžeme, ale mám tři lékaře a sestřičky, v úterý už jsme tak byli bez ochranných pomůcek. A takových zařízení je více. To je jako by krajské nemocnici dali deset roušek, protože tam jsou také pod jedním IČ,“ přiblížil zubní lékař Petr Drbal.

Podle jeho slov však mají přislíbeno, že by rozdělování ochranných pomůcek mělo již fungovat lépe.

Podle Petra Drbala by lidé neměli mít strach a stomatologům dopředu zavolat, domluvit se.

„Vyvarujeme se broušení na korunky, můstky, to nyní vůbec neděláme, to jsou odložitelné věci, ale drobnosti provedeme. Pracujeme ve svých ordinacích, máme štíty, čepice, respirátory, jednorázové obleky atd. Potom se ordinace dezinfikují, “ přiblížil zubní lékař.

MÍSTO ČEKÁRNY JSOU LIDÉ VENKU V AUTĚ

Zvýšené nároky panují také na desinfekci. V zubní ordinaci v Kelči na Vsetínsku, čistí podle tamní sestry prý snad kromě stropu úplně všechno.

„Máme i jiný režim, objednáváme lidi tak dva na hodinu. Nechodí do čekárny, ale sedí v autech před ordinací, zavolají nám, že už jsou tady, a my je buď zavoláme nebo jim řekneme, ať ještě chvilku vydrží,“ popsala.

„Lidé jsou velice hodní, vstřícní. Například nám byly poskytnuty štíty z místní základní školy, které byly určeny pro hodiny chemie,“ pousmála se sestra z ordinace v Kelči.

Celkem 48 650 roušek, 20 660 respirátorů a téměř 2 000 lahviček s desinfekcí poslal o víkenduZlínský kraj do všech 13 obcí s rozšířenou působností.

„Určeny jsou pro praktické lékaře pro děti a dospělé, zubaře, ambulantní specialisty, jako jsou například ORL, gynekologové, kardiologové atd., a také pro lékárníky. Pro konkrétní lékaře jsou určené konkrétní počty ochranných pomůcek,“ uvedla mluvčí kraje Adéla Kousalová.