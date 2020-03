Krajská policie v půlce února vyzvala vlastníka skladů a zbraní společnost Imex Group, aby si po ukončeném pyrotechnickém průzkumu ve Vrběticích vyzvedla zbraně a materiál, který byl při něm nalezen (zbraně a munice byly výbuchem rozesety v okolí skladů – pozn. red.).

„Byli jsme informováni, že si máme převzít nalezené zbraně a munici. Jednalo se však asi o jednu třetinu z původních 10 tisíc samopalů vz.58, něco málo přes polovinu z přibližně tisícovky kulometů, torzo jedné pistole z původní stovky a méně než pět procent z uskladněné téměř tisícovky ručních raketometů,“ uvedl pro Deník právní zástupce společnosti Imex Group Radek Ondruš.

Podle něj se policie také dosud nevyjádřila k předání toho, co bylo nalezeno z 10 tisíc uskladněných bodáků k samopalům a rovněž ke 40 tisícům zásobníků k nim.

„Stejně tak jako k tisícům nábojovým pásům kulometů a dalšímu příslušenství,“ zdůraznil právník.

Zbrojaři: Zbraně si nepřevezmeme

Převzetí tak zástupci společnosti odmítli. Mimo jiné také proto, že neví, v jakém stavu zbraně jsou a zda bylo prověřeno, jestli s nimi nebyl spáchán trestný čin.

„Rozmetané zbraně byly výbuchy poškozeny. Přesto mohou být střelbyschopné a nelze předpokládat jinou možnost, než jejich nelegální použití pro trestnou činnost,“ míní advokát Ondruš.

Místo hub sbírali samopaly

Právě v souvislosti s kradenými zbraněmi proběhl loni proces s lidmi, kterým se přezdívalo „houbaři“, kteří se vydávali za krádežemi zbraní právě do policií a armádou střežené oblasti. A i když za to byli odsouzeni, přesto krádež tak obrovského množství zbraní a munice jim u soudu nebyla prokázána (šlo o desítky kusů zbraní, pozn. red.).

Že zmiňovaný prostor nebyl dostatečně hlídán, potvrdil loni na začátku června nakonec i soudce Pavel Houdek ve zdůvodnění rozsudku.

„Dalo se tam chodit jak do lesa na houby a brát samopaly. Nezásobovali nějakou ozbrojenou skupinu. Mohli toho vzít daleko více,“ vysvětlil tenkrát.

„Z výpovědí pachatelů v rámci řízení před soudem tak byly nastoleny závažné pochybnosti o důkladnosti ostrahy a následné asanace daného území,“ připomněl souvislost Radek Ondruš.

Do konflitních zemí zřejmě pušky nezamířily

Ztráta tak velkého množství zbraní a munice je podle slov bezpečnostního analytika Andora Šándora velký problém.

„Chápu postup společnosti. Musí se vymezit. Vždyť skutečně s ukradenými zbraněmi mohl být spáchán trestný čin. Jde o velmi politicky výbušné téma. Ty zbraně mohly skončit i v konfliktních zemích,“ upozornil Andor Šándor.

To Radek Ondruš nepřipouští.

„Lze zcela odmítnout, že by tyto zbraně mohl někdo prodat do konfliktních míst světa. To by neuniklo pozornosti zpravodajských služeb. Rovněž by ve světě nebyl zájem o ohořelé a poškozené zbraně bez příslušenství a náhradních dílů, když ve válečných lokalitách lze levněji pořídit kvalitnější zbraně i s příslušenstvím,“ tvrdí zbrojař.

Radek Ondruš však nevylučuje zneužití nalezené munice, tedy trhaviny a střeliviny, kterou obsahuje, při tuzemské trestné činnosti jednotlivců, stejně jako nalezeného funkčního střeliva.

„Zkoušky prokazují i funkčnost vykopaných zbraní a střeliva z doby druhé světové války,“ vysvětlil.

Starostovi se to nezdá

„Tomu nemůžu uvěřit, přijde mi absurdní, že by tak velké množství zbraní a munice mohlo skončit u zlodějů. Tohle by bylo od nich hodně odvážné, policie areál hlídala. Na tom by se musela podílet dobře organizovaná skupina, která zbraním rozumí,“ říká starosta obce Zdeněk Hověžák. Nevěří, že by zmizelý materiál mohl například skončit u nich v obci.

Podle tvrzení Radka Ondruše se však zbraně výbuchem nemohly ani vypařit ani shořet.

„Mohly se roztavit, rozletět na součásti, ohořet, rozbít se, ale nemohly zmizet. Hlaveň zbraně je nejodolnější část a její úplné zničení beze stop je nemožné,“ vysvětlil právník Imex Group.

„Pokud bereme v úvahu poloměr dopadu, zmrzlou půdu v okolí místa výbuchu, pak se zbraně mohou nacházet v okruhu nejvýše kilometru od epicentra výbuchu. Jestliže byl skutečně proveden detailní průzkum a asanace, pak podle počtu nalezených hlavní bude možno odhadnout, aspoň zhruba co bylo zničeno a co mohlo být ukradeno,“ naznačil, jak lze zbraně spočítat Radek Ondruš.

Policie? Zatím bez komentáře

Deník zjišťoval, jak se k celé záležitosti staví krajská policie.

„Bezpečnostní opatření Výbuch bude ukončeno v druhé polovině roku 2020. Závěry můžeme udělat nejdříve po ukončení zásahu,“ uvedla za krajskou policii mluvčí Lenka Javorková s tím, že se velitel zásahu – krajský ředitel policie Jaromír Tkadleček – nebude v této fázi vyjadřovat ke komunikaci s jednotlivými zainteresovanými složkami.

„Také nebude komentovat subjektivní názory zúčastněných stran a jejich pohledy bez objektivní znalosti věci. Rovněž nebude komentovat potenciální závěry, polopravdy a fámy, které se k výbuchům v průběhu bezpečnostního opatření objevují,“ zdůraznila Lenka Javorková.

Zabezpeční areálu? Prý virtuální realita

V roce 2917, kdy byla zadržena skupina zlodějů několika desítek samopalů ze střeženého areálu, komentoval krajský ředitel policie Jaromír Tkadleček před novináři skutečnost, že nebylo v lidských silách tak velký prostor zabezpečit, aniž by se někomu podařilo do něj proniknout.

„Jsem toho názoru, že s tím, co máme k dispozici, jsme udělali vše. Zabezpečit třináctikilometrový prostor je virtuální realita. Jsem odpovědný za vše. Pokud má někdo pocit, že jsem něco zanedbal, nechť koná,“ komentoval dál situaci ředitel krajské policie kraje Tkadleček.