Pod Bistrotéku patří také Bar 1931, kde si přijdou na své milovníci originálních drinků či koktejlů. Aktuálně je zde k letošnímu létu připravují s tématem Zlín – k 700 výročí od první písemné zmínky o městě. K ochutnání tak jsou například drinky jménem Dřevák, Páternoster či Jižňáky.

Barmani si pohráli s recepturami i se servisem, který je plný hravých a vtipných detailů.

„Chtěli jsme přispět k oslavám Zlína způsobem, který je nám vlastní, a tak vznikl nápad vytvořit speciální zlínské drink menu. Každý z týmu si zvolil vlastní témata a na míru připravil originální koktejly, celkem jich je deset. Pracovali jsme na nich dva měsíce a věříme, že se návštěvníkům budou líbit. Chtěli jsme, aby drinky byly opravdu mimořádné nejen chutí, ale i servisem, proto jsme si nechali na míru vyrobit i některé rekvizity,“ popisuje šéfbarman Baru 1931 Tomáš Petr.

Víte, kdo jsou to Skřítek, Diblík, Šibal, Tátoš, Drdlík nebo Mazel? Jsou to skřítkové, kteří obývají prales Razula ve Velkých Karlovicích. Nedaleko něj vznikl v roce 2014 ve stylové roubené chalupě z 19. století historicky první pivovar na karlovickém území. Jeho provozovatel Lubor Gášek tady pivařům nabízí nefiltrované ležáky, které pojmenoval právě po výše uvedených skřítcích z pralesa Razula. Příznivci minipivovarů a zlatavého moku obecně si zde určitě přijdou na své. Využít mohou i možnosti exkurze přímo do útrob Karlovského minipivovaru, nebo posedět a dobře se najíst v hospůdce a penzionu Pod Pralesem, jehož je minipivovar součástí.

Milovníci hamburgerů by neměli při některém ze svých výletů vynechat hospůdku se zahrádkou v Uherském Hradišti na ulici Dlouhá nedaleko Mariánského náměstí v centru města. Nese název Burger bar Brothers. Cílí tam na mladší generaci, která zbožňuje hamburgery. Vedení podniku hlásí, že jejich hovězí běhá po Bílých Karpatech, bulky pečou mistři v Bystřici pod Hostýnem, křepelčí vajíčka jsou kladena v Bohuslavicích u Zlína, vlaječky jim kompletují ve Slušovicích a pivko vaří sládci v Jarošově.

A v Hradišti ještě můžeme zůstat – po několikaleté pauze totiž začala znovu fungovat Koruna – pivnice a letní zahrádka na Tyršově náměstí v Uherském Hradišti v sousedství Slováckého divadla. Jde o vyhlášené pohostinství, v němž skvělá jídla i pivo doplňují různé akce. Nechybějí například svatomartinské speciality, zabijačkové ochutnávky anebo hudební doprovod v podání živých kapel.

Fanoušci italské kuchyně by si zase měli naplánovat návštěvu Pizzerie Rimini v Luhačovicích. Nachází se u tamního vlakového nádraží, výhodou je parkování před podnikem zdarma, v létě se nabízí možnost využít venkovní posezení. Klimatizovaný interiér dopřeje požitek z dobrého jídla a zajistí chládek. Italská kuchyně bohatá na tradice potěší nejen svou širokou nabídkou pokrmů. Mysl prý očaruje nabídka lahodných jídel, včetně výtečných zákusků a osvěžující zmrzliny.

Za zmrzlinou či výbornými domácími dorty a dezerty a také vůní skvělé kávy se lze vydat rovněž do Tyršovy ulice ve Vsetíně. Tady nedaleko městské radnice na rohu ulice najdete kavárnu se zahrádkou pojmenovanou trefně CoffeeGarden. V příjemném prostředí si lze dát například snídani, natrefit se dá také na hudební program – například šansonový recitál.