Fryšták – Vozidlům nad devatenáct tun vjezd zakázán. Taková cedule už nějakou dobu omezuje provoz kamionů kolem Fryštácké přehrady.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Matej Slávik

Důvodem je podle Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) špatný stav mostu přes přehradu. Řidiči těžkých vozů jedoucí ze Zlína směrem na Fryšták a naopak si tak musejí zajíždět přes obec Lukov.

To ale nevyhovuje ani řidičům, ani lidem, kteří podél objízdné trasy bydlí. „Doprava tady byla dost hustá už předtím. Ale před nedávnem jsem si všimla, že kolem nás začalo jezdit nějak víc kamionů a nákladních aut než dřív,“ uvedla jedna z obyvatelek místní části Zlína-Štípy Věra Řiháková.

Dodala, že hluk od silnice je opravdu značný. „Bavili jsme se tady se sousedy a vadí to všem. Ale co se dá dělat. Dokud nebude stát dálniční přivaděč, tak to lepší nebude. To je ale bohužel hudba budoucnosti,“ posteskla si Řiháková.

Nejen obyvatelům, ale také autodopravcům přinesl zákaz mnoho komplikací a nepříjemností.

„Jezdívali jsme kolem přehrady přes Fryšták směrem na Kroměříž a dálnici. Objízdná trasa je pro nás velkým problémem. Za prvé je to dál, což nám mnozí zákazníci odmítají zaplatit, ale cesta kolem zoo je navíc ve velmi špatném stavu,“ sdělil majitel vizovické firmy provozující autobusovou a kamionovou dopravu Radek Jančík.

Podotkl, že objízdná trasa je hodně rozbitá a také je dost úzká, takže se tam nákladní auto s ostatními jen těžko vyhýbá.

„Pokud tedy nemusíme jet do Bystřice pod Hostýnem, tak přes Lukov vůbec nejezdíme. K dálnici jezdíme přes Otrokovice a Tlumačov. Sice je to taky trochu zajížďka, ale je tam alespoň dobrá cesta,“ doplnil Jančík.

ŘSZK: Omezení dopravy bylo nutné

Omezit dopravu kolem Fryštácké přehrady však byla, podle správce mostů ŘSZK Huberta Strunze, nutnost.

„Most vznikl společně s nádrží ještě za baťovské éry v roce 1936. Tehdy byla hustota provozu mnohonásobně nižší, a mosty tedy neměly příliš velkou nosnost,“ odtušil Strunz.

Se zvyšující se hustotou dopravy se prý měla přepočítávat nosnost mostů a dělat jejich postupná úprava. „Na to ale nebyly peníze. Změnilo se to, až když se vlastníkem silnic stal kraj. Od té doby se postupně všechny mosty přepočítávají a dohání se, co se dlouho zanedbávalo,“ zmínil správce mostů.

Most na přehradě je v takovém stavu, že bylo nutné těžší auta odklonit bokem. „Pokud tam vjede těžší auto, než je povolené, tak most dostává zabrat. Konstrukce trpí přetěžováním, a jeho stav se tak rychleji zhoršuje. To, že by se zřítil, ale rozhodně nehrozí,“ řekl Strunz.

Rekonstrukce stavby však prý také nehrozí. „Tady by zpevnění příliš nepomohlo,“ zhodnotil správce. Situaci tak vyřeší až otevření dálničního přivaděče. „Nikdo ale nedokáže odhadnout, kdy přesně to bude,“ poznamenal správce Strunz.