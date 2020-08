Zlínský magistrát jako pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu č. 78 vylosoval v úterý 18. srpna 2020 čísla, kterými budou označeny hlasovací lístky jednotlivých kandidátů do Senátu Parlamentu České republiky (Senát PČR) v daném volebním obvodě. V tiskové zprávě o tom informoval mluvčí zlínské radnice Tomáš Melzer.

Volby. Ilustrační foto | Foto: Deník / Petr Zbranek

Volby do Senátu PČR se uskuteční společně s volbami do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020. Případné II. kolo voleb do Senátu PČR se uskuteční o týden později 9. a 10. října 2020.