Několikaletá spolupráce zlínské nemocnice s nadací Kapka naděje přinesla již desítky milionů korun na nejrůznější zdravotnické vybavení. Letos nadace "nadělila" Dětskému oddělení Krajské nemocnice T. Bati několik přístrojů a lůžek v hodnotě 400 tisíc korun.

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně | Video: Iva Nedavašková

„Do zlínské nemocnice jezdíme pravidelně, často spojíme návštěvu s dětským festivalem a snažíme se pomoci tam, kde to oddělení nejvíce potřebují. Letos to například byly dva ultrazvukové inhalátory nebo pulsní oxymetr. V srpnu na dětské oddělení poputuje 13 nových lůžek pro zdravý doprovod malých pacientů,“ uvedla Vendula Pizingerová, prezidentka a zakladatelka Nadačního fondu Kapka Naděje.

Spolu s ředitelkou fondu Ditou Loudilovou navštívily dětské oddělení i malé pacienty, kterým věnovaly dárky.

„Spolupráce s Kapkou naděje si velmi vážíme právě proto, že je dlouhodobá a pravidelná. Chtěl bych jim poděkovat za jejich práci a přízeň zlínské nemocnici, která se odráží nejen ve výši příspěvků, ale také v zájmu o to, co by pro nás mohli udělat,“ doplnil Martin Déva, člen představenstva Krajské nemocnice T. Bati.