„V horkém počasí je sice běžné, že se člověku může poněkud hůře dýchat, objevovat se časnější únava nebo otoky kolem kotníků, a nemusí to nic znamenat. Pokud však tyto potíže přetrvávají delší dobu či se objeví bolesti na hrudi, které neustupují, měl by člověk vyhledat lékaře nebo si zavolat záchrannou službu,“ dodal Coufal.

První srpnový víkend mělo Kardiologické oddělení „napilno“ právě s mladšími ročníky pacientů. Dva měli pouhých 40 let a další tři byli padesátníci.

Zatím nejmladším pacientem s infarktem byl letos v červnu mladý muž ze Vsetínska, kterému bylo pouhých 29 let.

U přístaviště v Napajedlích našli utonulého muže

Za prvních deset srpnových dní tohoto roku lékaři na kardiologii řešili již deset infarktů. Loni v srpnu jich bylo celkem 31, nejvíc z celého roku 2021.

„Říká se to pořád dokola, ale evidentně to nestačí. Opravdu by se v letních měsících nemělo podceňovat přehřátí organismu, pobyt a práce na přímém slunci, nošení pokrývky hlavy, dostatečné pití nealkoholických, mírně mineralizovaných, nebo při velké námaze iontových nápojů. Sport je určitě prospěšná věc, ale při třiceti stupních a na přímém slunci nevhodná. Některé z těchto sportovců pak máme na sále. Jsou plní údivu, že vlastně jenom sportovali a nechápou, jak se něco takového mohlo stát,“ uzavírá téma primář kardiologie v KNTB Zdeněk Coufal.