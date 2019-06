Stovky diváků tleskaly vestoje na galavečeru Zlín Film Festu vzácnému hostu. Karel Gott si přijel pro Zlatý střevíček, který dostal za vynikající interpretaci písní v dětských filmech.

„Když jste mě pozvali, tak jsem se bál, že to bude za celoživotní dílo. To se totiž dává, když člověk končí definitivně. A to já opravdu nechci, dokud mě budete chtít poslouchat, přijedu rád, i kdybych za vámi měl jet na konec světa,“ radoval se Mistr z ocenění.