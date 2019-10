Karel Gott Zlín miloval. „Jezdím k vám strašně rád,“ říkal 

Romana Vojtka překvapil Karel Gott návštěvou jeho svatby S Karlem Gottem se několikrát setkal v profesním životě vsetínský rodák, herec a zpěvák Roman Vojtek. Nezapomenutelnou vzpomínku má také ze svého osobního života. „Bylo to na mé první svatbě. Můj kamarád mi připravil překvapení. Najednou se na veselce objevil Karel Gott. Všechny nás potěšil, zazpíval nám, bez problému se s námi vyfotil, podepsal se a pokračoval dál. Jel zrovna na koncert do Německa, přesto byl ochotný zadarmo zazpívat, aniž bychom se nějak blíže znali. Jako bychom byli největší přátelé,“ obdivuje herec mistrův přístup. „Bude to znít jako klišé, ale Karel Gott byl laskavý a dobrý člověk. Je známo, že při velkém koncertu klidně nechal Felixe Slováčka zopakovat třikrát předehru, protože za ním přišla do zákulisí nějaká babička a požádala ho o podpis. Nikoho nechtěl zklamat, je mi moc líto, že odešel,“ uzavírá Roman Vojtek.