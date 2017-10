Kašík: Na kandidátce jsem zakroužkoval lidi ze Zlína, vždycky jsem byl srdcař

FOTOGALERIE / K volbám zas tak často prý nechodí, vlastně dnes je to podle něj asi podruhé. "Ale chtěl jsem zvolit ty, kteří jsou podle mne důležití," uvedl v sobotu krátce po 13. hodině strážce hokejové svatyně zlínských beranů - brankář Libor Kašík.

Ten se vydal k volebním urnám hned po ranním sobotním tréninku. A tak ve volební místnosti 55. okrsku způsobil malé pozdvižení. "Na kandidátce jsem zakroužkoval lidi ze Zlína, vždycky jsem byl srdcař a to mne k tomu vedlo," usmíval se po tom, co vhodil svůj hlasovací lístek do urny. K tomu, že si po náročném programu a tréninku našel chvíli čas na to, aby mohl jít volit, jej prý vedl i velký zájem o volby všech lidí. "Viděl jsem, že je velká volební účast, proto jsem se rozhodl k volbám jít a jsem za to rád," doplnil Libor Kašík. Potom rozdal pár podpisů přítomným fanouškům a vydal se domů na oběd.

