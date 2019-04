Obyvatelé bytů se budou vybírat ze současných klientů služby Horizont, která na Letné od roku 2007 funguje. Podle vedení města tak obyvatelům nehrozí nebezpečí, klienti Horizontu na Letnou již mnoho let docházejí, zařízení poskytuje sociální rehabilitaci lidem s duševním onemocněním ambulantní a terénní formou. Také podle zastupitele města a psychiatra Pavla Konečného (ODS) nejsou lidé trpící schizofrenií, kteří pravidelně berou léky a jsou pod dohledem, nebezpeční.

Podle ředitele Centra služeb a podpory Zlín, pod které Horizont spadá, Milana Antoše, nabídnou byty přechodné bydlení, pro klienty se bude hledat trvalé bydlení v běžné zástavbě.

Obyvatelé protestují

Na zastupitelstvo dnes přišly asi tři desítky obyvatel Letné, kteří proti projektu protestují. Petici podepsalo téměř 700 lidí, na Letné žije asi 4000 obyvatel. Lidé poukázali zejména na to, že vedení města s nimi o projektu nejdříve nediskutovalo, besedu s obyvateli město připravilo až na pondělí. Kritizovali také vysokou koncentraci zařízení pro lidi s postižením v dané lokalitě, špatný stav infrastruktury a to, že město chce stavět nový objekt v husté zástavbě s památkově chráněnými baťovskými domky, ale jiné investice ve čtvrti nedělá.

Obyvatelé baťovských domků musí při případné úpravě domů dodržovat pravidla. "Byli jsme šikanovaní za každou změnu, kterou jsme provedli, a vy tam dáte mezi objekty skleněný krček. Kdybych udělal skleněnou zahradu já, to by mi památkáři nepovolili," uvedl Ondřej Slováček.

Místo pro stavbu je podle nich nevhodné také proto, že je ve svahu a bude zbytečně stavebně a finančně náročné. "Jsem zklamaná, že z nás udělali xenofoby. Nikdy nikdo proti Horizontu a těmto službám nevznesl žádnou stížnost. Vadí nám výstavba ze stavebního hlediska, že se ztratí jediná volná zelená plocha, která tady je. Za 35 milionů mohli postavit daleko více jednotek než 11," uvedla obyvatelka Letné Iveta Pernická. Občany čtvrti však kauza podle ní spojila, zakládají občanské sdružení a budou věc dále řešit.

Nešťastný postup

Opozice kritizovala zejména způsob projednávání celé věci. "Je to příklad nedobré komunikace města a obyvatel městských částí. Město to dá jako bod na zastupitelstvo a čtyři dny potom udělá setkání, aby řeklo, proč je to dobré," uvedl Jaroslav Juráš (Zlín 21). Město projekt chystalo již v roce 2016, i tehdy proti němu část obyvatel Letné protestovala, stavět se však nakonec nezačalo.

Projekt si vyžádá asi 35,5 milionu korun, město bude žádat o evropskou dotaci, která by mohla pokrýt až 90 procent nákladů.