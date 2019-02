Zlín – Ředitel Krajského ředitelství policie Zlínského kraje Bedřich Koutný předal státnímu zástupci Romanu Kafkovi vyšetřovací spis s návrhem podání obžaloby v metanolové kauze.

Ředitel Krajského ředitelství policie Zlínského kraje Bedřich Koutný předal do rukou krajského státního zástupce Romana Kafky vyšetřovací spis s návrhem podání obžaloby v metanolové kauze | Foto: DENÍK/Jana Zavadilová

Metanolová aféra si vyžádala 47 obětí, 117 poškozených. Nárok poškozených: 100 milionů

V takzvané zlínské větvi je obviněno 31 lidí. Sedm z nich čelí obvinění z úmyslného obecného ohrožení, kvůli kterému mohou v případě prokázání viny strávit zbytek života ve vězení. Ostatní jsou obvinění z ohrožování zdraví závadnými potravinami, zejména také v úmyslné formě.

Spisový materiál má 31 tisíc listů včetně příloh a je v 87 svazcích. Bylo vyslechnuto na 400 svědků. Podle slov Romana Kafky obžaloba padne během několika málo týdnů.

Metanolová kauza vypukla loni na začátku září, kdy na následky otravy metylalkoholem zemřel v Moravskoslezském kraji první člověk. 10. září 2012 pak byla hlášena první oběť metanolu i ve Zlínském kraji.

„Začala obrovská mravenčí práce," uvedl ředitel krajské zlínské policie Bedřich Koutný. Jak dále připomněl, 15. září vznikl na základě událostí tým s názvem Metyl, složený kriminalisty z útvaru obecné kriminality Územního odboru Zlín, který pak výrazným dílem přispěl k odhalení pachatelů zodpovědných za přimíchání jedovatého metylu do několika tisíc litrů lihu.

Policistům se v krátkém časovém období pěti týdnů podařilo dostat k hlavám metanolové chobotnice a také zajistit třináct tisíc litrů jedovaté směsi.

„Ještě existují dva tisíce litrů, o kterých nemáme žádné informace. Buď je osoby, které je měly doma, zlikvidovaly, nebo dva tisíce litrů mezi občany ještě jsou," uvedl náměstek krajské policie ve Zlíně Jindřich Kučera.

Celkově by metanol v původně namíchané směsi zabil 158 tisíc lidí. Pro představu to jsou města jako Olomouc a Jihlava dohromady.

Kriminalisté se však naštěstí k otráveným směsím dostali včas. Bohužel, i tak podlehlo následkům otravy z jedovatého metylalkoholu od září loňského roku celkem 47 lidí. Poslední oběti jsou z července 2013.

Co se týká zlínské části metanolové kauzy, tak ta hlásí z celkového počtu 38 mrtvých a 50 lidí s těžkou újmou na zdraví. Celkově je stíháno 70 osob, z toho pět vazebně. Kriminalisté také vyčíslili škody: zdravotní pojišťovny žádají v trestním řízení 13 a půl milionu korun. Jak připomněl náměstek Jindřich Kučera, pozůstalí a poškození požadují celkem 81 a půl milionu korun. Účet za Metyl tak dosahuje astronomických téměř 95 milionů korun.

Obviněným byl zajištěn podle policie movitý majetek řádově v částce statisíců, co se týká nemovitého majetku, ten dosahuje milionů. I když se obvinění po vypuknutí kauzy svůj majetek snažili převést na rodinné příslušníky, podle státního zástupce Romana Kafky, se jim to nepovedlo v plné výši. „Nestihli to," řekl. Přesto i tak dosažená škoda je daleko vyšší, než zajištěný majetek.

Účet za znalecký posudek byl skoro 700 tisíc

Nemalý účet byl vystaven také za znalecký zdravotnický posudek, který vypracovala lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové na více než sto poškozených. Jeho částka byla stanovena na téměř sedm set tisíc korun.

I když je spis nyní již v rukou krajského státního zastupitelství, zatím se neví, kde bude hlavní líčení tohoto případu probíhat. Zlínský soud nedisponuje takovým prostorem, kde by se hlavní líčení metanolové aféry mohlo uskutečnit.

„Byl bych ovšem rád, kdyby to bylo ve Zlíně," projevil své přání Roman Kafka. „Soud může trvat několik měsíců, proto mohou nastat komplikace, které může dojíždění svědků na hlavní líčení způsobit," vysvětlil.

Metyl v číslech

47 - tolik lidských životů si kauza s otráveným alkoholem vyžádala

117 - tolik bylo poškozených, z toho 50 s těžkou újmou na zdraví

81 milionů - tolik činí uplatňovaná škoda poškozených a pozůstalých

13 milionů - tolik činí uplatňovaná škoda zdravotních pojišťoven

31 tisíc - počet stran hlavního spisu kauzy Metyl, včetně příloh je ve 87 spisech

2546 - počet stran znaleckého posudku

677 tisíc Kč - cena zdravotnického posudku více než sta poškozených

24 g - smrtelná dávka metanolu pro dospělou zdravou osobu

1,2 g - dávka metanolu, která neohrozí život, zředěná v jednom litru alkoholu

60 - tolik lidí by průměrně zabil 6litrový kanystr vodky, která obsahovala metanol ve zjištěném množství ⋌(zav)