Deník proto zjišťoval, zda je možné, aby oba advokáti, jak shodně tvrdí Vondráček i Opatrný, skutečně neměli povědomí o tom, v čem Kolman a Ciesla podnikají.

„Otázkou je, jaký úkon pro klienta vyřizovali. Pokud smlouvy vznikaly od A do Z v kanceláři pana Vondráčka, tak není možné, aby neměl povědomí o tom, co v nich je,“ tvrdí ovšem zlínský právník David Běhal z advokátní kanceláře se specializací na občanské a obchodní právo. Jedním dechem dodává, že pokud kancelář opravdu jen ověřovala smlouvy, případně k nim připravovala doložky, není v možnostech pracovníků prostudovávat celé znění všech dokumentů: to by pak potvrzovalo i Vondráčkovu verzi.

Dělal, co má advokát dělat, míní kolega

Deník oslovil s dotazem také Petra Němce, advokáta a zakladatele projektu Exekutor má smůlu, který měl k dispozici i některé smlouvy poškozených klientů.

„O podnikání daných osob musel mít pan Vondráček povědomí. Pokud jejich nároky pak vymáhal, tak dělal to, co má advokát dělat. A to i když šlo o nároky, za které ti pánové pak byli třeba i odsouzeni jako za lichvu,“ míní Němec.

„Co udělali, je jejich problém. Pokud přišli za advokátem až poté, co se skutek už stal, tak jim advokát pomáhá do roztrhání těla. Od toho tu jsme, nelze mu nic vyčítat,“ vysvětluje advokát.

„Pokud ale o systému jejich podnikání věděl a pak se nějak podílel na vzniku dalších nově poškozených, tedy byla tam třeba i pomoc s dalším spácháním trestného činu lichvy nebo podvodu, tak to už může být na hraně. Od toho tu advokáti nejsou,“ míní Petr Němec.

David Běhal kolegu doplňuje a upozorňuje, že není tak jednoduché odmítnout klienta, který požádá o právní služby.

„V podstatě jde jen o dva případy, kdy to lze. Buď se neshodnete na spolupráci - například na výši odměny za služby, což v tomto případě nehrozí, Nebo dojde ke ztrátě důvěry či porušení morálních principů. To se ovšem velmi těžko prokazuje,“ dodává Běhal. Pokud není splněna ani jedna podmínka, musí právníci obhajovat všechny a to stejným způsobem.

Svědčil v neprospěch neprávem odsouzeného

Za vážné a znepokojující považuje advokát Petr Němec případné osobní vazby a kamarádské vztahy.

„Za podstatné považuji, co plyne z článků – že mezi danými pány a panem Vondráčkem panovaly přátelské vztahy včetně tykání, a že k části uzavírání obchodů docházelo přímo v kanceláři pana Vondráčka a byl tomu přítomen. Zároveň ty nároky vymáhal a byl seznámen s obranou poškozených,“ míní Petr Němec.

Vondráček pro Deník už dříve řekl, že se s dvojicí lichvářů znal jen letmo. Připustil také, že si s některým z nich tykal, ale už si to nepamatuje.

„V Kroměříži si tykám s mnoho lidmi,“ tvrdí. Rudolf Ciesla a Miroslav Kolman si momentálně odpykávají trest za mřížemi, nejsou ovšem „jen“ odsouzení lichváři. V Kroměříži nemají dobré jméno a přimotali se i k jinému trestnému činu: před lety totiž vypovídali u soudu v kauze únosu dcery kroměřížského podnikatele proti později neprávem odsouzenému Michalu Šnajdrovi.

Rudolf Ciesla vypovídal proti Šnajdrovi společně s dalším kroměřížským podnikatelem Tomášem Ovčáčkem a jeho bratrem, policistou Janem Ovčáčkem. Ten byl následně vyšetřován také Generální inspekcí bezpečnostních sborů (GIBS). Jeho výpověď byla totiž při rozhodování soudu jednou z nejzásadnějších. GIBS vyšetřování v říjnu 2019 odložila. Rudolf Ciesla, jehož žena měla poměr s Michalem Šnajdrem, tehdy pod přísahou vypověděl, že slyšel Šnajdra únos plánovat.

O KAUZE

Rudolf Ciesla a Miroslav Kolman rozjeli svůj byznys v roce 2010, kdy založili společnost CK Finance. Kroměřížské lichváře poslal soud v roce 2019 na dva a půl roku za mříže. K výkonu trestu nastoupili letos.

Informaci o tom, že Radek Vondráček s dvojicí podvodníků udržoval blízké vztahy přinesly Hospodářské noviny (HN) letos 15. června. Vondráček a jeho společník Tomáš Opatrný podle HN nejen že poskytovali dvojici právní služby, ale také s nimi udržovali blízké až kamarádské vztahy. Pro HN to potvrdily některé z obětí lichvářů.