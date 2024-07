Provoz zajišťuje 30 dobrovolníků

Původně byla kavárna otevřená pouze dva dny v týdnu, postupně však přibývalo dobrovolníků a kavárna od letošního února funguje na onkologickém oddělení každý všední den mezi 9 a 11 hodinou.

„Momentálně máme celkem 30 dobrovolníků, což je pro provoz kavárny zatím dostačující. Je skvělé, že se našlo tolik lidí, ochotných ve svém volném čase pomáhat,“ uvedla Lucie Balogová, která má na starosti v nemocnici dobrovolnické centrum.

Cílem projektu Kavárna života je především zpříjemnění trávení času v čekárně onkologickým pacientům a jejich rodinným příslušníkům nebo doprovodu. Dobrovolníci vaří kávu, nalévají nápoje a s pacienty si povídají.

Nejstarší dobrovolnice je také nejpilnější

„Pomáhám v kavárně od dubna. Dává mi to smysl a dělá radost. Vařím kávu a snažím se citlivě komunikovat s onkologickými pacienty. Někteří mluví rádi a dlouho, někteří chtějí opravdu jenom tu kávu. Ještě stále pracuji, takže tady chodím tak třikrát za měsíc – ale moc ráda,“ svěřila se jedna z dobrovolnic Helena (54 let).

Nejstarší dobrovolnice Eva letos oslaví 80 let a paradoxně docházela do kavárny nejčastěji, absolvovala 60 směn, nejmladším dobrovolníkem je třiadvacetiletá Bára. Věkový průměr všech dobrovolníků je 54 let. Za první rok provozu kavárny „odsloužili“ celkem 450 hodin, uvařili sedm tisíc káv a 850 čajů.

Přibude frappé i kulturní vystoupení

„Jsem rád, že se nám ve zlínské krajské nemocnici kavárna pěkně rozjela a pacienti jsou spokojení. Do budoucna máme v plánu ještě rozšířit sortiment studených nápojů, například o ledovou kávu nebo frappé a také bychom chtěli uspořádat sem tam nějaká malá kulturní vystoupení přímo v čekárně,“ doplnil zakladatel nadačního fondu a iniciátor Kaváren života Pavel Novotný.

Jedno z takových vystoupení se už uskutečnilo. K oslavě ročního provozu kavárny zahrálo onkologickým pacientům kvarteto zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů.