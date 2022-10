Na začátku neměli jasně dané, co přesně budou hrát. Všechno se odvíjelo od sestavy i období života, ve kterém se členové právě nacházeli.

„Docela nás to táhlo do folk-rocku, protože jsme měli housle. Michal potom odešel a my jsme spíš hráli rock nebo pop-rock. Řekla bych, že to vždycky záleží na sestavě lidí v kapele, a to udává vibe. Někteří kytaristi hrají spíše tvrději, proto i aranžmá skládaných věcí bylo spíše rockové. Později, když jsme byli v jiné sestavě, tak hudba byla jemnější.“

Často jde o texty založené na dojmech, zkušenostech Elišky a jejích přátel nebo i cizích lidí. Takový nápad přijde zcela nečekaně.

„Naše tvorba je stejně živá jako my. Je to takové dítě, které se neustále mění, vyvíjí, formuje. Hrajeme i naše starší věci, ale ty se vůbec nepodobají tomu, co tvoříme teď.“

Složení kapely se trochu od původní změnilo. Nyní v Mers na kytaru hraje Adéla, na basu Martin a Eliška kromě zpěvu i skládá.

„Může se stát, že lidé odcházejí, protože se neshodnou, mají jiné představy o hudbě nebo o tom, kam by měla kapela směřovat, lezou si na nervy, anebo zkrátka mají v životě jiné priority. Každý člen dal do kapely obrovský kus sebe, což je nedocenitelné a skvělé,“ povídá zpěvačka o sestavě.

Jejich cílem je dostat hudbu mezi, co nejvíce lidí. Rádi by měli kolem sebe komunitu lidí, kterým se líbí jejich muzika.

„Je to náročná cesta. Stále hledáme možnosti koncertů, trávili jsme nad tím vždycky hodně času, ale je těžké, když si kapela dělá sama promo a do toho se musí soustředit na hudbu,“ uzavírá zpěvačka Eliška.

Autor: Adéla Václavíková