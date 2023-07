Internetový producent, influencer a moderátor Kamil Bartošek alias Kazma Kazmitch se po malé odmlce vrací na scénu. Tentokrát s filmem Onemanshow The Movie, který má premiéru 17. srpna. Zlínské multikino hlásí vyprodaný první vysílací den už 10 hodin po spuštění předprodeje vstupenek.

Kazma Kazmitch, vlastním jménem Kamil Bartošek a jeho ONE MAN SHOW | Foto: Deník/Vladimír Pryček

Podle Kazmy jde o utajovaný projekt, na kterém jeho tým pracoval více než čtyři roky. V Česku se nejdříve na reklamních billboardech objevily bílé znaky na černém podkladu a na sociálních sítích se začalo spekulovat, že jde o připravený krok Kazmy Kazmitche k novému projektu, což se zanedlouho potvrdilo.

Kdo je Kamil Bartošek?



Kamil Bartošek, známější pod pseudonymem Kazma Kazmitch, se narodil 26. května 1985 v Kroměříži. V českém showbusinessu se zapsal především jako internetový producent, moderátor a influencer. Známý je svými projekty, s nimiž začal jako moderátor pořadu One Man Show na internetové televizi Stream.cz. V roce 2015 změnil koncept pořadu a proměnil jej v produkci velkolepých show se žlutým trojúhelníkem v logu.

Ačkoliv premiéra k připravovanému filmu Onemanshow: The movie bude až za měsíc, předprodej vstupenek začal už 17. července.

A na srpnovou premiéru se největší sál ve zlínském Golden Apple Cinema (GAC) s kapacitou 440 míst vyprodal za zhruba deset hodin. A to hned ve dva vysílací časy, v 17.00 a 19.30.

„Vstupenky je momentálně možné koupit na celý premiérový týden 17. až 23. srpna. Kromě premiéry jsou další dny zhruba z třetiny až poloviny vyprodány,“ říká provozní manažerka GAC Kristýna Kocháňová.

Zároveň kino uvažuje o případném přidání dalších promítacích časů.

Nová ředitelka Městského divadla Zlín Irena Pelková chce udržet uměleckou úroveň

Kdy naposledy měli ve Zlíně takto naplněné sály?

„Při projekci snímků Vyšehrad: Fylm a Avatar: The Way of Water. Také máme momentálně vyprodanou mimořádnou projekci filmu Tajemství a smysl života, která bude za přítomnosti režiséra filmu Petra Vachlera,“ říká Kocháňová s tím, že tyto filmy se ale nevyprodaly v tak krátkém čase.

„Film Onemanshow: The Movie se stal naším rekordmanem,“ dodává provozní manažerka.

Kazma si vystřelil i z novinářů

Předem připravené promo k filmu vyvrcholilo na letošním Karlovarském filmovém festivalu, kde Kamil Bartošek způsobil poprask a vystřelil si z předních českých herců, organizátorů festivalu a novinářů.

„Smrdělo to hned, ne?“ přivítal přítomné na tiskové konferenci k filmu Poslední zákop. Snímek měl natočit režisér Andy Fehu a v rolích nacistů se měli objevit Jiří Bartoška, Ondřej Sokol, Hynek Čermák, Jiří Langmajer a Kryštof Hádek. Všichni hvězdní herci se sice jednoho natáčecího dne opravdu zúčastnili, ale o tom že jde o podvrh, údajně neměli tušení. Tisková konference k válečnému filmu se tak proměnila v oznámení o premiéře nového filmu z dílny Kazmy.

K jeho nejznámějším projektům patřil například happening na Mistrovství světa v hokeji 2016 v Rusku, na které se český moderátor měl dostat nelegální cestou. Celou akci Kazma začal tím, že se schoval se svým komplicem ve výstavním voze automobilky Škoda v Mladé Boleslavi, s nímž se dostal až na mistrovství světa v Rusku.

Letošní Masters of Rock byl jeden z nejklidnějších, hodnotí policie

Kazma se navíc převlékl do kostýmu tamějšího maskota – Lajky, přičemž ten pravý se ovšem nacházel někde jinde. Zpozoroval také prezidenta Ruské federace a neodolal pokusu ho jít pozdravit. Na webových stránkách Stream.cz, kde bylo zveřejněno, má nyní video 2,8 milionu shlédnutí.

Na jaře 2017 se Kamil Bartoška rozhodl nabourat natáčení televizního pořadu Prostřeno, které vysílá televize Prima. Kazma nechal obsadit soutěžícího, který ztvárnil psychicky nemocnou osobu, kterou hrál amatérský herec Karel Ondrka. Ten měl po celou dobu reality show v uších sluchátko a poslouchal pokyny Kazmy a produkčního týmu One Man Show, což je moderátorova produkční společnost. Později vyšlo najevo, že šlo o „reality show na druhou“ a tento Kazmův projekt se tak stal nejúspěšnějším a nejsledovanějším videem. K dnešnímu dni má 5,1 milionu shlédnutí.

Je tak otázkou, co stojí za připravovaným filmem českého moderátora a producenta. Jedno je ale jisté - o obyčejný film nepůjde.