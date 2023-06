„Vlivem vydatného deště a zvýšené hladiny řeky Senice došlo k sesuvu svahu u silnice I/57 v obci Lidečko na Valašsku. Provoz je tam veden kyvadlově a řídí ho semafory. Vzniklou situaci řešíme,“ uvedla mluvčí ŘSD ve Zlínském kraji Lucie Trubelíková.

Sanaci sesuvu svahu ŘSD aktuálně řeší také na silnici I/49 u obce Prlov. I tam je provoz veden kyvadlově a řízen semafory.

„V tomto případě plánujeme dokončení prací koncem července,“ řekla Lucie Trubelíková.

Začátkem července se ŘSD chce pustit do oprav tří mostů.

Na silnici I/69 chce od 3. července začít opravovat most u obce Liptál. Práce se tam neobejdou bez úplné uzavírky tohoto úseku, kdy objízdná trasa povede po silnici I/49. „Současně začneme opravovat také most přes potok Jasenka v obci Jasenná. V tomto případě bude most průjezdný vždy po jedné polovině pro vozidla do 3,5 tuny, autobusy a IZS. Pro vozidla nad 3,5 tuny bude vedena objízdná trasa přes Valašskou Polanku po silnici I/49,“ poznamenala Lucie Trubelíková.

Během letních prázdnin chce ŘSD navázat na opravu povrchu silnice I/69 mezi Lhotou u Vsetína – Liptálem a využít uzavírky v rámci opravy mostu v Liptálu. Přesný termín začátku této akce ještě upřesníme.

„Dokončení prací u všech tří akcí plánujeme v listopadu,“ dodala mluvčí ŘSD.

Začátkem července má ŘSD v plánu také zahájit opravu úseku silnice I/50 ve Chřibech.

„Jedná se o navazující etapu loňské akce, kdy jsme opravili povrch vozovky a propustky u odbočky na Staré Hutě. Provoz se budeme i letos snažit zachovat obousměrný ve zúžených provizorních jízdních pruzích. Pouze po dobu asi dvou týdnů bude nutný kyvadlový provoz a semafory. Dokončit práce chceme v tomto případě v listopadu,“ pokračovala ve výčtu chystaných oprav Lucie Trubelíková.

Během letních prázdnin, kdy je intenzita provozu nižší, se ŘSD hodlá pustit do opravy silnice I/49 přímo v centru Zlína, v úseku od odbočky do ulice Antonínova až po křižovatku s ulicí Osvoboditelů. Termín začátku prací a související dopravní omezení upřesní ŘSD později.

„Dále chystáme opravu povrchu vozovky silnice I/49 v úseku Kroměříž – Hulín. Realizaci předpokládáme během letních prázdnin. Provoz bude dle potřeby řízen semafory či regulovčíky. Přesný termín zahájení rekonstrukce upřesníme,“ dodala Lucie Trubelíková.

Za nejvýznamnější uzavírky pro letošní letní období považuje ŘSZK jednosměrnou uzavírku Březnické ulice ve Zlíně na silnici II/490 a úplnou uzavírku na silnici III/05019 mezi Drslavicemi a Havřicemi. „V polovině července se očekává úplná uzavírka silnice v Pohořelicích,“ sdělil Deníku mluvčí ŘSZK Vojtěch Cekota.

Uzavírky, objížďky, omezení:

Zlínsko, silnice I/49, Lípa

Kde? V Lípě od křižovatky se silnicí II/491 až po motorest Zádveřice

Kdy? Od 26. 6. do 8. 7.

Proč? Rekonstrukce silnice

Jak se jezdí? Jedním pruhem kyvadlově, semafor

Valašsko, silnice I/69, Liptál

Kde? Ve směru na Lhotu u Vsetína

Kdy? Od 3. 7. do 1. 11.

Proč? Oprava mostu

Jak se jezdí? Objízdná trasa po silnici I/49

Slovácko, silnice I/50, Staré Hutě

Kde? Část úseku od křižovatky na Staré Hutě po autobusovou zastávku na silnici I/50

Kdy? Od 3. 7. do 1. 11.

Proč? Oprava povrchu vozovky a propustků

Jak se jezdí? Obousměrný provoz ve zúžených provizorních jízdních pruzích. Po dobu asi dvou týdnů bude nutný kyvadlový provoz řízený semafory.

Zlínsko, silnice I/49, Zlín-Otrokovice

Kde? V centru města, v úseku od odbočky do ulice Antonínova až po křižovatku s ulicí Osvoboditelů.

Kdy? Během letních prázdnin. Termín ŘSD upřesníme

Proč? Rekonstrukce silnice

Jak se jezdí? ŘSD upřesní

Kroměřížsko, silnice I/49, Kroměříž

Kde? V úseku Kroměříž – Hulín

Kdy? Během letních prázdnin. ŘSD upřesní

Proč? Rekonstrukce silnice

Jak se jezdí? Provoz bude dle potřeby řízen semafory či regulovčíky.

Zlínsko, silnice II/490, Zlín

Kde? Březnická ulice ve Zlíně

Kdy? Do listopadu

Proč? Rekonstrukce silnice

Jak se jezdí? Jednosměrný provoz

Slovácko, silnice III/05019 Drslavice

Kde: V úseku Drslavice – Havřice

Kdy: Do půlky listopadu

Proč: Oprava 520 metrů ujíždějícího svahu

Jak se jezdí? Po objízdných trasách