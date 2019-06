Deset půvabných středoškolaček z celého Zlínského kraje vybrala porota pro semifinále, které určí, která z dívek bude mít šanci utkat se o letošní titul Miss Opravdová krása.

Zlínský semifinálový galavečer bude 13. dubna hostit Hotel Baltaci ve Zlíně.

Semifinalistky z našeho kraje:

Daniela Jordánová – Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí

Thúy Linh Trinh – AHOL – Střední odborná škola

Barbora Siváková – Střední hotelová škola Kroměříž

Sabina Valigurová – Masarykovo gymnázium Vsetín

Adriana Vrágová – Střední zdravotnická škola Brno, Merhautova

Diana Paravanová – Gymnázium Otrokovice

Elena Nedoklanová – Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Nikola Saňáková – Gymnázium Šumperk

Zuzana Škopíková – Gymnázium Uherské Hradiště

Viola Muchová – Gymnázium Frýdlant nad Ostravicí

Kristýna Rečková (náhradnice) – Střední škola Kostka s. r. o., Vsetín

Vstupenky je vhodné zajistit si už nyní.

Soutěž má celkem čtyři semifinálová kola, pořádaná kromě Zlína také v Olomouci, Brně a Plzni. Přijďte si nejen užít skvělý večer plný zábavy, krásy a talentu, ale především podpořte favoritku z vašeho kraje! Vstupenky je možné zakoupit už teď na www.missok.cz.

Průběhem všech semifinálových večerů vás provede báječná moderátorská dvojice Eva Decastelo s Petrem Šimkem.

Uvidíte skvělou choreografickou show vytvořenou na míru letošním účastnicím, uslyšíte specificky ztvárněné moderní písně a samozřejmě nebude chybět ani oblíbená promenáda v plavkách.

Dívky budou při nápaditých disciplínách muset prokázat notnou dávku improvizace a kreativity, protože konkurence je opravdu vysoká a korunku krásy může nakonec získat jen jedna.

„Letos jsme si dali záležet na tom, aby každé semifinále mělo noblesní atmosféru a konalo se v zajímavých prostorách,“ prozradili pořadatelé.

KRÁSKY ZÍSKÁVAJÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

Stylové zlínské semifinále se tedy bude konat v Hotelu Baltaci, přičemž atmosféra večera se ponese v duchu Black&White.

„V Miss OK nehledáme pouze další královnu krásy, ale ve spolupráci se středními školami pomáháme získat studentům, kteří se podílí na realizaci soutěže, cennou praxi v oboru. Samotné účastnice díky tomu budují mimo jiné své prezentační a komunikační dovednosti,“ podotýkají pořadatelé.

Prodej vstupenek bude probíhat na místě, doporučujeme si je však zajistit s předstihem na webu www.missok.cz, jelikož kapacita sálu je poměrně omezená. Finálový galavečer pak proběhne na zámku Mikulov, a to konkrétně 1. června 2019. Završí tak letošní ročník Miss OK. (poh)

