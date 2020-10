„Otázka nové nemocnice po volbách skončí; jsou nejlepší referendum, jaké může být. V nich dali voliči jasný signál, zda chtějí či nechtějí nemocnici,“ uvedl pro Deník Tomáš Goláň.

Dopadlo první kolo dle vašeho očekávání?

Očekával jsem pana Stodůlku jako silného protikandidáta, protože lékaři mají mezi lidmi velkou důvěru. Je to něco, co jsme si mysleli a na co jsme se připravovali.

Je Pavel Stodůlka protikandidát, kterého jste si přál?

To nemohu říct, protože se objevil nečekaně až těsně před uzávěrkou. Překvapila mě také podpora, které se mu následně dostalo od některých politických stran a osobností jako například Václava Klause mladšího. Dostávala tím na frak jeho „nezávislost“. Stal se z něj de facto přímý kandidát Trikolory a Soukromníků.

Jste již v úřadu dva roky. Můžete vyzvednout nějaký úspěch z poslední doby?

Sehrál jsem významnou roli při vyjednávání s ministryní financí Alenou Schillerovou o příspěvku pro obce po skončení první vlny pandemie. Dobrou věc prosazuji s kýmkoliv, vyjma komunistů.

Co pro vás znamená podpora předsedy Senátu Miloše Vystrčila?

Je to v současnosti absolutně nejlepší politik současnosti. Když o mně řekl, že jsem pracovitý a v otázce daní jeden z nejlepších v Senátu, tak mě to strašně zahřálo u srdce. Jsme přátelé. Viděl jsem ho na Tchajwanu a byl to pro mě obrovský zážitek.

Uvedl jste, že s koncem krajských voleb skončí také téma výstavby nové krajské nemocnice. Jaký je však váš postoj?

Každý můj postoj ohledně výstavby nové nemocnice zná. Nejsou na ni finance a celá věc není dostatečně transparentní. Měli jsme mít více návrhů na výběr, ne pouze jeden. Proč se nezapojily i další společnosti z Německa, Rakouska a okolí? Jak říkám, když mám výběr z jednoho, tak je to diktát. Tady demokracie končí. Jsou to totalitní principy jednání. Nesedí ani finance. Při takové velikosti nemocnice to není ve srovnání s jinými projekty možné. Na to nemusíte mít školy. A už vůbec se nemusíme bavit o tom, kolik bude stát rekonstrukce stávající nemocnice, protože nikdo nepředložil návrhy. Samozřejmě, že to téma po volbách skončí. Buď vznikne koalice, která nemocnici dotáhne do konce, nebo taková, která ji smete ze stolu. Já jsem podpořil strany, které byly proti současnému návrhu výstavby nemocnice.

---

Pavel Stodůlka: Neztratím se v politice, i nadále budu vykonávat práci lékaře

První kolo senátních voleb za volební obvod Zlín – 78 skončilo. K urnám dorazilo 43,63% voličů, kteří do druhého kola vyslali současného senátora Tomáše Goláně (SEN21) a lékaře Pavla Stodůlku (NEZ). Oční chirurg, který se doposud v politice nijak neangažoval, získal úctyhodných 10 642 hlasů – 23,9% ze všech platných hlasů – a ukázal, že jej není radno podceňovat.

Dopadlo první kolo dle vašeho očekávání?

Já myslím, že ano. Na to, že jsem v politici de facto nováček, tak postup do druhého kola je skvělý. Budeme se snažit přesvědčit voliče, aby přišli i příští týden.

Když jste to zmínil. Znovu bych vás chtěl poprosit o vzkaz voličům, proč by měli příští víkend dát hlas právě vám?

Nesmírně si vážím podpory všech voličů, kteří mně důvěřují a poslali mě svými hlasy do druhého kola. Uvidíte, že to můžete rozhodnout. Přijďte mě podpořit i 9. nebo 10. října. Zlepšujme společně zdravotnictví i vzdělávání, podporujme firmy a řemesla, rozvíjejme infrastrukturu, aby se v našem kraji dobře žilo. Mou prioritou je bojovat proti předraženým lékům.

Co konkrétního podniknete během příštího týdne, abyste přesvědčil nerozhodnuté voliče?

Upozorníme znovu, na již zmíněné body z mého programu – například ono farmaceutické lobby, které má za příčinu právě předražené léky. Není to něco, co tvrdím posledních pár měsíců před volbami, ale můj dlouhodobý životní postoj.

V prvním kole obrovská volební účast. Jak si myslíte, že dopadne druhé kolo?

Bývá pravděpodobně nižší. Myslím, že ani letos to nebude výjimka.

Stále rezonuje krajem – a byl to jeden z hlavních rozhodovacích faktorů pro spousty voličů do krajských zastupitelstev – zda postavit novou krajskou nemocnici či rekonstruovat stávající. Můžete ještě jednou zopakovat svůj postoj?

Koncept nové nemocnice nevidím jako úplně šťastný. Ale myslím si, že nová nemocnice sama o sobě nemusí být špatná věc. Uvědomme si, že je zde však i stávající nemocnice. Je tedy třeba diskutovat, která varianta – výstavba či oprava – je lepší.

Ukazuje se například nyní, že nemocnice typu několika pavilónů, nikoliv jednoho monobloku, má v době pandemie výraznou výhodu v lepší možnosti izolace nakažených pacientů.

Které voliče od nepostupujících kandidátů by mohl váš program nejvíce oslovit?

Celou dobu říkám, že senátor je o osobnosti. A proto doufám, že oslovím voliče napříč všemi nepostupujícími kandidáty. Mám rád Petra Michálka, se kterým k sobě máme blízko, je možné, že oslovím právě jeho voliče. Ale nemohu nyní předpovídat. Setkávám se však s tím, že se voliči obávají, že mým vstupem do politiky mě ztratí coby lékaře. Já bych je chtěl ujistit, že svou lékařskou práci budu nějakým způsobem vykonávat dál. Stejně jako jiní senátoři – lékaři.