Kdo se stane starostou roku?

Zlínský kraj – Šest týdnů zbývá obyvatelům malých obcí na to, aby nominovali svého starostu či starostku do druhého ročníku soutěže Poštovní spořitelna Starosta roku. Vítěz získá titul a finanční odměnu na rozvoj své obce. Přihlášky do soutěže lze zasílat do 6. září 2010 na adresu Nadace VIA.

ŠTASTNÁ VÍTĚZKA. Loňská starostka roku Vladislava Moravčíková převzala vloni v prosinci Rychtářské právo a stotisícovou finanční injekci do rozpočtu obce Oplany . | Foto: Deník/ Michal Bílek

„Absolutního vítěze budeme znát na přelomu listopadu a prosince. Získá pro svou obec nejen titul, ale také finanční podporu, kterou jsme letos navýšili na čtvrt milionu korun,“ uvedl výkonný ředitel pro obchodní rozvoj a strategii Poštovní spořitelny Petr Jaroš s tím, že ještě vloni se soutěžilo o sto tisíc korun. Do soutěže Poštovní spořitelna Starosta roku nominují své starosty či starostky přímo obyvatelé obcí. V nominačním formuláři stačí popsat, jak se jejich obec a život v ní pod vedením starosty změnily a připojit k tomu alespoň dvacet podpisů lidí, kteří tam trvale nebo přechodně žijí. Soutěž je určena výhradně obcím do dvou tisíc obyvatel. „Při úspěšné premiéře soutěže se sešlo dvě stě dvacet nominací ze všech krajů České republiky a my předpokládáme, že i letos vyvolá soutěž velký zájem,“ sdělila manažerka projektu Kateřina Bláhová. Došlé přihlášky posoudí odborná hodnoticí komise, která vybere pět kandidátů postupujících do druhého kola. Těchto pět starostů členové komise osobně navštíví a přímo na místě se seznámí s jejich prací a fungováním obce. Vloni získala titul starosta roku Vladislava Moravčíková z obce Oplany ve Středočeském kraji. Ve finále byl vloni i starosta Suché Lozi na Slovácku Petr Gazdík.

Autor: Anna Novotná