Přesně taková možnost se veřejnosti nabídla v úterý na Náměstí míru ve Zlíně.

Společnost Asekol sem totiž posledním v posledním 13. soutěžním dnu zavítala s akcí Zahoď mobil, která je zařazena do oficiálního Mistrovství ČR v hodu mobilním telefonem.

„Kvůli počasí byla ráno účast slabší, pak se to ovšem napravilo. Lidi začli chodit z práce a návštěva byla nakonec velmi příjemná,“ svěřila se za organizátory Jitka Šimková ze společnosti Asekol s tím, že nejvíce lidí přilákal večerní doprovodný koncert kapely Kryštof.

Jako moderátoři všech třinácti krajských kol byli vybráni známí sportovní komentátoři Vojtěch Bernatský a Petr Svěcený.

„Kluci z kapely i Petr s Vojtou si házení také vyzkoušeli. Frontman Richard Krajčo hodil nejvíce, pokud si dobře vzpomínám,“ přiblížila s úsměvem Šimková.

Zahoď mobil byla akce nejen soutěžní a kulturní, ale hlavně osvětová. „Snažíme se lidem přiblížit zejména třídění elektroodpadu, konkrétně červené kontejnery. Podle průzkumů se to daří a čím dál více lidí je využívá,“ dodala.

Vítěz: Věřím, že bych dal i stovku

Samotnou soutěž včera ve Zlíně vyhrál Michal Ševeček, který dokázal mobil hodem dopravit do úctyhodné vzdálenosti 86,9 metru.

„Ten poslední telefon měl lepší tvar. Kdybych s ním házel pořád, věřím, že bych se dostal ke stovce,“ podotkl vítěz po posledním a vítězném hodu, kterým překonal Davida Novikova, který v tu chvíli vedl s výkonem 80,2 metru. Mezi ženami vévodila Iveta Kremplová, která telefon hodila 36,5 metru daleko.

Siláckou soutěž, kdy se v disciplíně benchpress zvedala činka s vyřazenými mikrovlnnými trobami na stranách, zvítězil Michal Steinocher. Podařilo se mu ji zvednou jednatřicetkrát.

Na příští rok Asekol plánuje velké červnové finále v Praze, které se letošní ročník vyhnul. Na tom se v hodu mobilními telefony utkají všichni krajští vítězové a rozhodne se o mistrovi ČR.

Tak jsem si odbyl svou další sportovní premiéru. A to dosti netradiční. Telefonem jsem chtěl hodit již několikrát, z důvodu jeho ceny jsem to však vždy vzdal. Včera se mi naskytla příležitost, jak využít svůj švih z házené a zároveň se alespoň symbolicky pomstít veškeré nespolehlivé elektronice, která se mi kdy do ruky dostala.

Přípravy na hod byly minimální, respektive žádné. On taky ani nebyl čas.

„Marku, zítra půjdeš házet mobilem,“ zaznělo v pondělí odpoledne v redakci. A proč ne? Vyrazil jsem na náměstí a opravdu to zkusil. Nebylo to špatné.

„Hm, Nokia 3410, tu jsem kdysi taky měl,“ napadlo mě po uchopení páskou olepeného přístroje. Evidentně už několikrát vzduchem letěl, držel však pohromadě.

Bezpečnostně zabalen a ochuzen o baterii byl mobilní telefon připraven na svou další misi. Volat jsem se z něho ovšem nechystal.

Nákrok, švih, a už to letí. Nokia nakonec doplachtila na hranici 46,5 metru. Byl to celkem slušný výkon. Celkem dlouhou dobu jsem se pohyboval na postupových příčkách. Později se však našli zdatní přemožitelé.

Před finále, ve kterém se házelo již s rozběhem a telefony i s baterií, jsem skončil sedmý. Do postupu mezi čtyři nejlepší borce mi chybělo půl metru. Létící telefon měl asi špatný signál. Na příště musím více potrénovat. Jen nevím, kde budu brát další a další telefony.

Zahoď mobil byla vážně dobrá akce. S účastí jsem vůbec neváhal, zkusit to chtěl někdy snad každý. A kdyby ne, na náměstí bylo včera i více možností, jak se zabavit a zároveň se i dozvědět něco o třídění elektroodpadu.

Doufám, že k nám na Moravu dorazí i další podobné soutěže a sporty. Například katapultování mikrovlnek by mohla být celkem zábava.