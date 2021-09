„Jarmark jsme si nechtěli nechat ujít, byl to tady příjemně strávený čas, jídlo bylo skvělé a celá atmosféra této akce byla kouzelná,“ pochválili akci její návštěvníci Martina a Tomáš Sedláčkovi ze Zlína, kteří na zlínské náměstí Míru dorazili s dětmi.

Na zlínském náměstí Míru to ve čtvrtek a v pátek doslova žilo. Konal se zde tradiční Kejklířský jarmark, který do centra Zlína přilákal stovky lidí.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.