Film Barbie trhá rekordy po celém světě a strhl doslova růžovou mánii. Obchodní řetězce se předhánějí, kdo bude víc pink, odkaz na slavnou plastovou panenku najdete skoro všude.

Ken Holiš nebo Barbie Ančincová? I představitelé kraje jedou na růžové vlně | Foto: Zlínský kraj

A spolu s umělou inteligencí je hitem sociálních sítí tvorba Barbie nebo Kena z vlastní fotografie. Vždyť komu by obrázek panenky s povědomým obličejem přátel nevyskočil v posledních dnech na facebooku?

V médiích už jsme mohli vidět Kena prezidenta nebo Barbie české modelky i zpěvačky.

Ani představitelé Zlínského kraje neodolali možnosti stát se na chvilku ikonickou figurkou. Podle mluvčí Soni Ličkové šlo o spontánní akci.

„Reagovali jsme tak na letní filmový hit o Barbie. Postavičky plastové panenky v posledních dnech zaplavily sociální sítě, a protože udělat si vlastní zabere pár vteřin, vyzkoušela jsem to taky. Většinu radních můj výtvor pobavil, a to bylo smyslem. Myslím, že není špatné ukázat, že i krajský politik má smysl pro humor. A tak to lidé i vzali, pozitivní reakce na náš příspěvek totiž výrazně převažují,“ řekla Soňa Ličková.

A tak se v minulých dnech na oficiálních facebookových stránkách kraje objevila koláž hejtmana a radních v Mattel podobě.

„V Uherském Hradišti zrovna probíhala Letní filmová škola a tak se to hezky sešlo. Nemám problém si sám ze sebe udělat legraci, takže jsem se zveřejněním souhlasil. Pohled na sebe jako Kena mě samotného rozesmál,“ reagoval hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.