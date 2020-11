Klid před bouří. Tak vypadalo nakupování s novým omezením ve středu ve Zlíně

„Lidé budou stát ve špatném počasí venku před obchody a čekat na to, až je pustí pro pár rohlíků dovnitř. To bude hrůza. Co na nás ještě vymyslí?“ Taková byla nejčastější reakce veřejnosti, zejména na sociálních sítích, nad posledním omezením vlády.

Lidé si ve Zlíně udělali zásoby dopředu. Dlouhé fronty nebyly v krajském městě nikde vidět. | Foto: Deník / Jana Vozárová