A aby den ze dne nezůstali bez proudu a plynu, „ujali“ se jich konkurenční energetické společnosti nebo-li „Dodavatelé poslední instance“.

Status, ve kterém se pro tyto společnosti noví odběratelé energií takto ocitli, však není pro ně nic jednoduchého. Faktury od dočasných dodavatelů energií je zasáhly velmi citelným způsobem. Částky, které musí zaplatit nebo dokonce museli během pár dnů zaplatit, byly pro mnoho z nich téměř likvidační.

Zákaznické linky hlavních dodavatelů energií jsou již druhý týden neustále obsazeny jejich pobočky po celé republice jsou od rána do večera plné bývalých nespokojených zákazníků Bohemia Energy. Stejně tak i ve Zlíně.

Zmatek a rozčilení

„Přišla mi o 3500 korun vyšší částka na zálohy, na zákaznickou linku si nezavoláte, je odpojená, jak mám vědět, že mám přijít v šest hodin ráno, abych se dostala na pořadové číslo? A když jej nemám, tak se mnou prý nebudou mluvit, další dovolenou dostanu až příští měsíc. A jak to bude na konci roku s vyúčtováním? Vůbec nevím, jestli mám jít k někomu jinému, jen mi přišlo že teď patřím k nim a výše záloh, nic víc,“ rozčilovala se v úterý před pobočkou Innogy na Vodní ulici ve Zlíně paní Simona.

Její nespokojenost sdílela i seniorka Pavla.

„Už jsem tady potřetí, ve středu jsem se nedostala, zavřeli mi téměř před nosem. Nevím, jestli mám čekat bez lístku,“ stěžovala si.

Platby nad možnosti seniorů

Nikdo nebral ohled na to, že má již dvaaosmdesát let. Musela stát dlouhou frontu před pobočkou, musí si také v současné situaci zvyknout na to, že z důchodu bude, dokud si nevyřídí vše potřebné, platit o šest tisíc korun více než doposud.

Ani další seniorka Helena ze Zlína to nemá podle svých slov nyní jednoduché.

„Za čtrnáct dní mi vypočítali zálohu osm tisíc. Představte si, že v listopadu dostanu fakturu na celý měsíc. Jak to zaplatím, když celý důchod, včetně vdovského, mám patnáct tisíc?“ ptala se Helena.

Na to, aby dostala odpovědi, stejně jako ostatní lidé ve frontách, si však musela vystát dlouhé hodiny řadu.

Rada: opustit co nejdřív režim DPI

Společná rada pro všechny je jedna: vystoupit co nejdříve z režimu DPI, uzavřít novou smlouvu s dodavatelem energií, kterého si vyberou.

„Zákazníci nás teď ve zvýšené míře kontaktují s dotazy a požadavky dostat se z DPI režimu na běžný produkt. To se samozřejmě odráží i ve vytíženosti našich zákaznických kanálů, kupříkladu v pondělí jsme zaznamenali 10násobek hovorů/požadavků oproti běžnému stavu,“ uvedla tisková mluvčí společnosti E.On Martina Slavíková.

Podle jejího vyjádření, přijali pracovníci společnosti tento týden jen za pondělí a úterý tolik lidí, jako za normálních okolností za měsíc.

Call centra jedou na maximum

„Naše kapacity na call centru jsou už nějakou dobu posíleny na maximum, od listopadu plánujeme využívat také externí call centrum, protože naší prioritou je lidem pomoci a vyřídit co nejvíce hovorů a zákaznických požadavků,“ doplnil Zdeněk Pošvář, vedoucí Střediska služeb zákazníkům v E.Onu

„Přechodem na běžný produkt zákazníci ušetří a sníží se jim i zálohy na energie, které jsou u běžného produktu rozložené do celého roku, kdežto v režimu DPI jsou zálohy vypočítávány maximálně na šest měsíců, které navíc vycházejí na topnou sezonu, kdy mají lidé větší nároky na spotřebu energií,“ dodala mluvčí společnosti.

„Je určitě důležité zbytečně neotálet a přejít na standardní produkt, který je výhodnější, protože klient má rozložené zálohy do jednoho roku a stabilní ceny na zafixované období. Na druhou stranu rozhodně doporučujeme, aby zákazníci výběr nového dodavatele neuspěchali a vybrali si ho dobře a s rozvahou. Určitě počkejte i na nabídku stabilního dodavatele a tu si porovnejte s nabídkou konkurence. Chtěli bychom zároveň klienty varovat, ať jsou obezřetní a nesednou na lep energošmejdům, kteří se snaží nynější situace využít,“ upozornil Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie.

Zálohy násobně převyšují dosavadní platby

Zhruba 240 tisíc klientů v režimu DPI získala i společnost Innogy. I oni, stejně jako u Eonu, dostali od společnosti dopis s potřebnými informacemi a potvrzením o dodávce energií. Dále plán záloh na ‍dalších 6 ‍měsíců a ‍platební údaje včetně termínů splatnosti záloh, ceník plynu DPI a ‍ceník služeb. I zde ceny několika násobně převyšují částky, na které byli tito odběratelé zvyklí.

„Problém je, že krachující dodavatelé opustili své zákazníky před začátkem topné sezóny. Topná sezóna reprezentuje více než 80% celoroční spotřeby plynu. Kopíruje tak 6 měsíců režimu DPI. Proto jsou zálohy tak vysoké. Ceny energií v rámci DPI jsou výrazně vyšší, protože pro tyto zákazníky nakupujeme za současné extrémně vysoké nákupní ceny energií na velkoobchodních trzích,“ vysvětlila regionální tisková mluvčí společnosti Innogy Linda Filuszová.

I zde je podle jejích slov enormní vytíženost všech poboček v České republice. Proto i zde, stejně jako například ve společnosti Eon doporučují, zákazníkům v režimu DPI, aby využili jednoduchý formulář na jejich webových stránkách.

Opustit co nejrychleji režim DPI radí i ekonom Lukáš Kovanda.

„Hlavní je opustit co nejrychleji režim poslední záchrany a vybrat si dodavatele malého anebo k přejí velkému na běžný režim. Co se však týká menších dodavatelů energií, i přesto, že budou mít výhodnější podmínky, musí lidé počítat s tím, že tyto mohou zkrachovat,“ zdůraznil.