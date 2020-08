„V nemocnici ve Vsetíně jsem si poležela týden. Chtěli mě převézt na infekční do Uherského Hradiště, naštěstí se můj stav zlepšil, tak mě pustili do domácího ošetření. Ještě dnes jsem třetí měsíc v rekonvalescenci. Zakázali mi řídit, pracovat, dívat se do počítače a dokonce sledovat telefon. První měsíc mi bylo hodně blbě. Nesměla jsem vstávat, chodit, jen ležet ve tmě, úplně vypnout a nenamáhat mozek,“ vzpomíná Aneta Kočíková z Hovězí.

Na zážitek s klíšťovou encefalitidou hned tak nezapomene.

Všechno začalo obvyklou květnovou procházkou po lese v Halenkově u Vsetína. Klíště měla Aneta asi týden. Jenže bylo malé a ona si ho v boku, v místě, kde je záhyb kalhot, nevšimla. Pak muselo odpadnout, protože v kůži nebylo nic, jen malý vpich.

Po týdnu se nemoc přihlásila. Probíhala ve dvou fázích.

„V první to vypadalo jako silná chřipka. Měla jsem vysoké horečky, zimnici, strašně mě bolelo celé tělo a hlavně hlava. To pak po čtyřech dnech přestalo,“ popsala začátky choroby.

Situaci zkomplikovala hysterie kolem koronaviru. Ani v nemocnici v Praze, kam dojížděla, nebrali v úvahu jiné onemocnění.

„Chtěla jsem to řešit, jenže oni se zaměřovali jen na koronu. Poslali mě na testy, že dřív nebudou nic dělat. Test byl negativní, znova jsem volala doktorce, že už mi skoro nic není a že jsem možná měla klíště. A také že mě pořád strašně bolí noha a občas hlava. Horečky už nemám. Říkali, že to by mě musela bolet hlava furt, a musela bych to mít oteklé, kdyby to byla borelióza. Mysleli, že je to nějaká viróza. A kdyby něco, že mám přijet,“ pokračuje ve vzpomínkách.

Za týden od první fáze nemoc propukla úplně.

„Šla jsem na ušní-nosní-krční, jestli nemám dutiny, byla jsem v nemocnici na rentgenu, CRP vyšetření krve, všechno bylo v pohodě. Druhý den už jsem to nevydržela. Začala jsem být dezorientovaná. Taťka mě odvezl do nemocnice, viděla mě primářka infekčního oddělení vsetínské nemocnice paní Fukalová, která byla úplně super. Podívala se na mě a hned řekla, že je to encefalitida. Dali mi kapačku a už si mě tam nechali.“

Onemocnění odhalila až punkce. Píchnutím do zad odebrali lékaři vzorek mozkomíšního moku a měli jasno. Pětatřicetiletá Aneta měla výhodu věku.

„Dostala jsem se z toho, říkali, že jsem mladá a zvládnu to. Nejhůř jsou na tom starší padesáti let,“ dodala.

Nad vakcínou uvažuje pro své děti.

Každé sté klíště je nakažené

„Prý je ale lepší očkovat až ve školním věku. Já už nemusím, díky prodělané nemoci jsem imunní do konce života. Hrozné je, že je údajně nakažené každé sté klíště. Je třeba si dát pozor a důkladně se prohlížet,“ říká vyléčená Aneta Kočíková.

Lída Mácová vytáhla během jednoho měsíce tolik klíšťat, co jindy za celý rok ne.

„Nejvíce jsem jich chytla na Pulčinách, když jsme tam stanovali s partou. Takových pidiklíšťat. Protože tam jezdíme každý rok ve stejnou dobu, mám srovnání, že toho bylo letos fakt mnohem více,“ všimla si Vsetíňanka.

Významný nárůst nemocných klíšťovou encefalitidou pozorují lékaři Vsetínské nemocnice.

„Měli jsme i pacienty se středně těžkým průběhem onemocnění. Přicházejí s teplotami, bolestmi hlavy, zvracením, průjmy, a uvádějí předchozí přisátí klíštěte. Pokud to zdravotní stav vyžaduje a situace umožňuje, překládáme je po potvrzení diagnózy na infekční oddělení, jinak hospitalizujeme na izolačních pokojích na našem oddělení,“ uvedla primářka neurologického oddělení Vsetínské nemocnice Blanka Rychlíková.

„Pro léčbu je důležitý klidový režim bez zátěže, co se týká medikace, předepisujeme zpravidla kortikoidy a vitaminy,“ dodala.

Jak naznačují ohlasy lidí, kteří se letos s klíšťaty potýkali, je nejpostiženější oblastí Valašsko. Nejvíce infikovaných klíšťovou encefalitidou potvrdila Deníku ředitelka odboru protiepidemického Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Jana Hošková.

„Když si uvědomíme, že máme teprve půlku prázdnin, už teď jsou čísla vyšší, než ostatní roky. Na Vsetínsku je osmadvacet případů onemocnění klíšťovou meningoencefalitidou. Na Zlínsku je to o polovinu méně,“ upozornila.

Pacienti uvádějí přisátí parazitů zejména v okolí Velkých Karlovic.

„Už se nám lokalita rozrůstá, klíšťata jsou v podstatě od Karlovic až po Hovězí. Na Vsetínsku dále v okolí Liptálu, u Valašského Meziříčí jsou to Hrachovec, Zašová, nebo Rožnov pod Radhoštěm, a Dolní Bečva. Na Zlínsku pak Vlachovice, Želechovice a Luhačovicko,“ vyjmenovala Hošková.

Očkováním proti encefalitidě

Na rozdíl od lymeské borreliózy, které evidují k pátečnímu dni ve Zlínském kraji 158 vykázaných případů lze onemocnění encefalitidou předejít. Ředitelka protiepidemického odboru důrazně doporučuje očkování.

„To je nejúčinnější ochrana proti onemocnění. Očkovat se lze v průběhu celého roku, jen je třeba uzpůsobit očkovací schéma ročnímu období. Léčba je pouze symptomatická, není k dispozici účinné antivirotikum, a proto je velmi vhodné zvážit očkování, aby se předešlo závažným následkům po proběhlém onemocnění,“ vysvětlila.

Očkuje se ve třech dávkách, první, pak po devíti týdnech a po devíti měsících. Pak co tři až pět let – podle věku a ohniska – následuje přeočkování. Na vakcínu přispívají částečně pojišťovny. Cena jedné dávky se pohybuje okolo 800 korun.

Při pobytu v přírodě je dobré se preventivně chránit používáním repelentů, vhodným světlým oděvem – doporučují se dlouhé rukávy i nohavice a uzavřená obuv.

„Po návratu z přírody, ale i následný den je důležité se důkladně prohlédnout. Klíště je nutné co nejrychleji odstranit, místo přisátí řádně vydezinfikovat, aby se snížilo riziko přenosu onemocnění na co nejmenší míru,“ uzavřela Jana Hošková.

Počty případů onemocnění klíšťovou meningoencefalitidou k 6. 8. ve Zlínském kraji: 47

Vsetínsko: 28

Zlínsko: 15

Uherskohradišťsko: 3

Kroměřížsko: 1

Počty vykázaných případů lymeské borreliózy k 7. 8. ve Zlínském kraji: 158.

INFOBOX:

20 pacientů uvedlo v epidemiologické anamnéze přisátí klíštěte z lokalit:

Vsetínsko: Vsetín, Velké Karlovice, Nový Hrozenkov, Halenkov, Huslenky, Hovězí, Lhota u Vsetína, Liptál, Hrachovec, Zašová, Střítež nad Bečvou, Rožnov pod Radhoštěm, Dolní Bečva, Příluky – Lešná

Zlínsko: Vlachovice, Žlutava, Zlín – Mladcová, Želechovice – Zelené údolí, Želechovice – Paseky, Hvozdná, Dolní Lhota, Zlín – Jaroslavice.

Uherskohradišťsko: Buchlovice a Žítková