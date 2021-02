Na poslední – vánoční výstavě – zabral celý model čítající deset domečků, 160 figurek a nespočet dalších doplňků plochu pět krát tři metry. A přesto už se paní Květoslavě zdálo, že je postavičkám na stolech těsno a potřebovaly by více prostoru.

„Vždy si říkám, že už to stačí, ale pak dostanu nápad a nic mě nezastaví,“ usmívá se paní Dvořáková. V současnosti se chystá na „výrobu“ školy.

Od betléma až po jarmark

„Scházíme se s holkama už 14 let v takovém klubu. Věnovaly jsme se paličkování, pletení a taky háčkování. Navrhla jsem na podzim 2017 děvčatům, abychom na každoroční vánoční výstavu uháčkovaly Betlém,“ vzpomíná na začátky Květoslava Dvořáková. Nakonec se zapojily asi jen tři „holky“, jak nazývá ostatní členky jejich neformálního klubu. Ona sama stihla za dva měsíce uháčkovat neuvěřitelných 60 postaviček.

Paní Květoslavě to však brzy nestačilo. Přemýšlela nad tím, jak svůj Betlém ještě rozšířit. A pak ji to napadlo. „Mám ráda staré zvyky, obyčeje. Řekla jsem si, proč by mělo zůstat jen u Vánoc? Vytvořím si celé roční období,“ uvádí paní Květoslava.

Díky tomu přibylo dalších 60 figurek. Vznikl například masopust, vynášení Moreny, Velikonoce (chození s řechtačkami, pozn. redakce), stavění Máje, Dožínky. Podzim pak připomínají kluci, kteří pouští draka a pečou brambory v ohni. Celé roční období uzavírá Mikulášská nadílka a samozřejmě již zmíněný Betlém a s ním spojené narození Ježíška.

Došková střecha za 15 hodin

Kdo si myslí, že už to paní Květoslavě stačilo, ten se mýlí. „Dostala jsem další nápad,“ usmívá se šibalsky Květoslava Dvořáková.

„Udělat jarmark, klasická řemesla,“ ukazuje další figurky, které vznikají háčkováním kolem dřívka, jež jí vysoustruží manžel. „Na Vánoce pod stromeček dostávám nejrůznější stavebnice domečků, které si slepuji, skládám. Dostala jsem dokonce cihličkovou stavebnici. Z té jsem ,postavila᾿ pec pro pekaře. I s domečky jsem začala experimentovat,“ vytahuje Dvořáková jednu z chaloupek.

A právě díky experimentování vznikla například i chalupa s doškovou střechou.

„Nastříhala jsem si oboustrannou pásku a na ní lepila vedle sebe nitě. Trvalo mi to asi 15 hodin,“ prozrazuje paní Květoslava. Ze začátku si vytvářela také všechny miniatury sama. Mezi opravdový skvost patří například funkční flašinet. Později objevila obchod s miniaturami. Něco si tedy už objednává.

Postavičky mají jména

S Betlémem paní Květoslava uspěla přede dvěma lety na světové výstavě v Jindřichově Hradci. Ta se pořádá jednou za pět let. Květoslava Dvořáková si odvezla Cenu Jindřichohradeckého muzea. Mimo to vystavovala v Holešově. Zejména však v Chropyni. Lidé se vždy přijdou podívat. Neustále totiž přibývají další a další figurky. A to lze potencionálním návštěvníkům slíbit i do budoucna.

Paní Květoslava se totiž chystá zpracovat tématiku školy. Doposud je ve výčtu mezi figurkami například švec, Hanák a Hanačka v kroji s věncem, král Ječmínek, Mikuláš, čert, anděl, farář, flašinetář, prodejkyni keramiky či krajek, pekař, mlékařka, mlynář a samozřejmě postavičky z Betlému. Žádná z nich, vyjma krále Ječmínka a postaviček Betléma, však nemá konkrétní živou předlohu. I přesto mají všechny figurky také svá jména.