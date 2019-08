Veřejné telefonní automaty lidé využívají minimálně. Opuštěné budky poslouží i jako knihovny.

Největší vzrůst telefonních budek nastal ve druhé polovině devadesátých let, kdy jich bylo přes třicet tisíc. V současné době, kdy téměř každý vlastní mobilní telefon, už není potřeba takto vysokého počtu telefonních budek.

„Pamatuji si, jak jsem si vždycky vzala deset koruna šla přes celou vesnici zavolat kamarádce. Tohle byl jediný způsob, jak se s někým spojit,“ vzpomíná Miroslava Kysučanová z Tečovic.

SOUMRAK TELEFONNÍCH AUTOMATŮ

Kolik telefonátů z budek odejde nyní společnost O2 nezveřejňuje. Na otázku, zda se telefonní budky využívají alespoň jednou za čas, odmítli odpovědět.

„Vzpomínám si, že v Tečovicích stály budky tři. Teď už tam není ani jedna,“ říká Miroslava Kysučanová.

Ve Zlínském kraji je v současnosti 93 telefonních automatů. Mezi ty se počítají nejen klasické telefonní budky, ale i samostatné přístroje umístěné například ve veřejných budovách.

Celkově je však znatelný pokles zájmu o tato zařízení, proto se společnost O2 rozhodla, že v jejich rušení bude pokračovat.

„V první polovině roku bylo zrušenove Zlínském kraji 93 veřejných telefonních automatů. Ve druhém pololetí jich plánujeme zrušit zhruba dalších třicet,“ říká Lucie Jungmannová.

Ruší se však také z důvodu náročnosti na údržbu. Často se objevují vandalové, kteří budky záměrně ničí.

„Nejčastěji se podobně jakov pohádce o Machovi a Šebestové setkáváme s utrženými sluchátky,“ dodává.

Z LÁSKY KE KNIHÁM

Společnost O2 spolupracujes projektem KnihoBudky, který se snaží z nevyužitých budek vybudovat malé veřejné knihovny. KnihoBudky slouží k bezplatné výměně knih.

Pokud mají lidé doma knihu, kterou již nepotřebují, mohou ji do budky přinésta vyměnit si ji za jinou.

Proces přeměny z telefonních budek na KnihoBudku není snadný.

„Odkupujeme vyřazené telefonní budky, které prochází kompletní rekonstrukcí. Budka je obroušena a natřena základní barvou. Jako poslední se vmontuje policový systém,“ popisuje proces koordinátor tohoto projektu Jan Bičák.

„Design a barevné kombinace řešíme individuálně s každým zadavatelem. Těmi jsou obce, města a neziskové organizace, které se starají o veřejný prostor,“ dodává.

Projekt vznikl hlavně z lásky ke knihám a ze snahy využít chátrajících telefonních budek.

„Není to byznys, ale láska. Každý rok se v Česku ruší stovky až tisíce telefonních budek. Co dál s nimi? Buď jsou likvidovány do šrotu, nebo se dají využít například pro tento projekt, který jim dá nový život. Z toho máme obrovskou radost,“ říká Jan Bičák.

ČTENÍ NEJEN NA LÉTO

Ve Zlínském kraji jsou KnihoBudky zatím tři. V Otrokovicích, Uherském Hradišti a Kroměříži.

„Budku jsme si dělali sami. Využili jsme kancelářský regál a děti základní umělecké školy nám ji pomalovali,“ říká vedoucí oddělení městské knihovny Radka Jarková.

„Knihovna musí knihy vyřazovat, ale vyhazovat je se nikomu nechce. Snažíme se je dál využít a toto je jedna z možností,“ dodává.

V létě je v Otrokovicích budka s knihami umístěna na koupališti, v zimě na Městské poliklinice. „Knihu si tam může vzít kdokoliv. Vhodné je to i pro lidi na dovolené, aby s sebou nemuseli vozit těžké knihy. Prostě si ji vyberou až na koupališti,“ říká Radka Jarková.

