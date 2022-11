„Stačí pouze zavolat po 9. hodině na telefon 577 552 858 a domluvit se na konkrétním termínu. Příchozím bude odebráno malé množství krve a moči, zájemci mohou také podstoupit komplexní vyšetření urologem,“ uvedla mluvčí nemocnice Dana Lipovská s tím, že v případě podezřelých nálezů budou zdravotníci pacienty telefonicky kontaktovat ohledně dalšího postupu.

„Muži by se obecně měli začít aktivně zajímat o kondici své prostaty po 50. roku věku. Pokud ale v přímé pokrevní linii měl někdo rakovinu prostaty, jedná se o rizikový faktor a doba se posunuje už do 45 let. Výskyt rakoviny prostaty stoupá s věkem. Rakovina varlat se nejčastěji vyskytuje u mladistvých mužů ve věku 20 až 40 let,“ vysvětlil primář Urologického oddělení KNTB Martin Kučera.

Nejvyšší výskyt rakoviny prostaty v České republice je právě ve Zlínském kraji, kde na 100 tisíc obyvatel připadá 172 onemocnění.

„V naší krajské nemocnici ročně sdělíme diagnózu rakoviny prostaty 150 až 200 mužům, v celém kraji pak kolem 500 mužům. U rakoviny varlat je počet pacientů výrazně nižší, a to asi 10 až 15 v KNTB, ve Zlínském kraji zhruba 35,“ doplnila mluvčí.

I u rakoviny prostaty a varlat platí, že nejdůležitější je zdravý životní styl a preventivní vyšetření, která dokáží onemocnění včas odhalit a léčit.

„Do akce Movember se v Krajské nemocnici T. Bati zapojí ve středu 9. listopadu také dobrovolní hasiči ze Zlína Kostelce, kteří na urologii podstoupí komplexní preventivní vyšetření,“ uzavřela Lipovská.