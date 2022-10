Všechny čtyři uskupení byly v koalici také v uplynulém volebním období. Společně s nimi se na vládě ve Zlíně podíleli i Starostové a nezávislí, kteří však nyní poputují do opozice.

Vítězné ANO se s trojblokem ODS, lidovců a Pirátů předběžně dohodlo na spolupráci krátce po volbách. O případném rozšíření budoucí koalice o další subjekt následně vyjednávali společně. Se zástupci hnutí STAN a Zlín 21 však nakonec společnou řeč nenašli.

#clanek|7053941#

„Naše představy o podobě společného vedení města se nesetkaly. Získali jsme druhý největší počet hlasů. Našich sedm zastupitelů disponuje potřebnou kvalifikací a zkušeností pro řešení nadcházejících obtíží a potřebné restrukturalizace v řízení města. Byli jsme připraveni, ale politikou nové koalice nejdříve ignorováni a potom vyautováni nabídkou jednoho místa v radě. To vůbec neodpovídá našemu výsledku a neposkytuje nám možnost prosadit potřebné změny na radnici,“ komentoval neúspěšné povolební vyjednávání lídr hnutí Zlín 21 Čestmír Vančura.

Nově utvořená koalice bude mít i tak pohodlnou většinu.

„Probírali jsme a zvažovali možnosti, které nám nabídli. Dvacet sedm zastupitelů, když nejmenší počet potřebných pro většinu je dvacet jedna, je pro nás dostatečných a na základě vyhodnocení pro a proti zvítězila varianta ANO s trojblokem," uvedl v pondělí primátor Jiří Korec (ANO).

Kdo budou noví radní?

O rozdělení jednotlivých gescí v radě města zatím není rozhodnuto. Jasno by mělo být až v příštích dnech, kdy se bude připravovat koaliční smlouva. Ta by mohla být připravena už do týdne.

„Radní z hnutí ANO, kteří tady byli v uplynulém volebním období, mají všichni ambici ve svých funkcích pokračovat i nadále. Mají tam odpracovaný kus práce, na který by chtěli navázat,“ řekl Korec.

Hnutí ANO mělo doposud v jedenáctičlenné radě v gesci například oblast správy majetku či dopravu.

Obdobný postoj mají také lidovci.

Líbí se vám? Zlín už ví, jak bude vypadat dostavba radnice

„Bude to předmětem vyjednávání. Naše stávající gesce v radě bychom si však chtěli i nadále ponechat,“ řekl lídr KDU-ČSL Vojtěch Volf.

Zcela jasno není u ODS.

„My jsme měli komise místních částí, což byla gesce, která nebyla tou silovou, takže je otázka, jak se nyní domluvíme. Nabízejí se totiž gesce, které jsou důležitější,“ řekl předseda zastupitelského klubu ODS Miroslav Chalánek. Nabízí se například oblast školství, ekonomiky či kultury, které mělo v uplynulých letech na starost hnutí STAN.

„Je to samozřejmě věc dalšího vyjednávání, doposud jsme měli jednoho radního, který měl na starost IT a e-government a to se nabízí i v tuto chvíli,“ doplnil lídr Pirátů Jiří Robenek.

STAN, Zlín 21 a SPD v opozici

Hnutí ANO letos ve Zlíně získalo čtrnáct mandátů, což je o pět více než v předešlých volbách. Výrazně posílila také ODS, která má nově namísto tří hned sedm mandátů.

Lidovci s podporou TOP 09 a Piráti mají v novém zastupitelstvu tři křesla. Opoziční hnutí Zlín 21, které bylo ve volbách druhé, získalo sedm křesel. O dva mandáty na současné čtyři si letos polepšilo SPD. STAN má v novém zastupitelstvu naopak jen tři křesla.