Všechna čtyři uskupení byla v koalici také v uplynulém volebním období. Společně s nimi se na vládě ve Zlíně podíleli i Starostové a Nezávislí, kteří však nyní poputují do opozice.

„Vědomi si odpovědnosti vyplývající z volebního výsledku, blízkosti programů a řešení potřeb občanů na komunální úrovni, jsme uzavřeli s koaličními partnery smlouvu vycházející z politické otevřenosti, informovanosti a vzájemné spolupráce. Jejím cílem je zajištění prosperity a rozvoje statutárního města Zlína ku prospěchu občanů,“ sdělil primátor Zlína Jiří Korec.

Rada má včetně primátora nově sedm uvolněných členů, v té minulé bylo o jednoho méně. Zastupitelstvo má celkově o dva uvolněné členy zastupitelstva více, pro město to bude znamenat navýšení měsíčních nákladů o 120 tisíc. Radní ale slibují zefektivnění práce, většina staronových radních ve svých gescích pokračuje.

Lídr ODS Tomáš Goláň se navzdory zákulisním předpokladům radním pro oblast ekonomiky a financí nestane.

„Během povolebních jednání, která byla plné emocí, se Tomáš rozhodl, že se nestane členem rady. Šli jsme do voleb s cílem vyhrát a uspět na nejvyšším křesle, a to primátorském. Já jeho rozhodnutí plně respektuji a chtěl bych mu v jeho další senátorské činnosti popřát hodně úspěchů. Věřím, že naše spolupráce bude pokračovat a on pro nás bude stejně přínosný svou prací na celostátní úrovni v Praze,“ řekl Miroslav Chalánek z ODS.

Složení Rady města Zlína včetně gescí bude navrženo ke schválení zastupitelstvem města Zlína na svém ustavujícím zasedání 20. října 2022. Programové prohlášení koalice pravděpodobně nestihne schválit.

Složení Rady města Zlína podle stran:

ANO 2011

Jiří Korec - primátor

Pavel Brada - náměstek primátora, uvolněný

Michal Čížek - náměstek primátora, uvolněný

Jana Bazelová - náměstkyně primátora, neuvolněná

Václav Kovář - člen rady, uvolněný

Tomáš Krajíček - člen rady, neuvolněný

ODS

Miroslav Chalánek - náměstek primátora, uvolněný

Martina Hladíková - náměstkyně primátora, uvolněná

Pavel Konečný - člen rady, neuvolněný

KDU-ČSL

Vojtěch Volf - náměstek primátora, neuvolněný

ČPS

Jiří Robenek - člen rady, uvolněný