Pokud řidiči nechtějí strávit v koloně i několik desítek minut, měli by raději volit jinou trasu.

„Dnes a denně. A všemi směry. Stará malenovická je uzavřená, takže kvítkovická křižovatka totálně nestíhá. Bohužel, nedá se to nijak objet, snad jedině po dálnici je to do Otrokovic volnější,“ komentoval nelehkou situaci pro řidiče na facebookovém profilu Otrokovice například Dalibor Dědek.

Podívejte se na kolonu na facebooku, jak ji zachytil Robin Pirožek.

Podle aktuálních informací zlínské police není v místě aktuálně hlášena žádná dopravní nehoda. Řidiči zejména v Otrokovicích budou muset tyto kolony očekávat vzhledem k opravě nadjezdu.