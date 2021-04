Stát a orgány činné v trestním řízení odkazují poškozené s nároky na viníka tragédie. A nic v tom nezměnilo ani aktuální zjištění, že do výbuchu byli údajně zapojeni příslušníci ruské tajné služby. Národní centrála proti organizovanému zločinu potvrdila, že vyšetřování neskončilo.

„Vývoj posledních událostí naše prověřování neovlivní a nadále pokračuje,“ uvedl dozorující státní zástupce Martin Malůš.

V minulých dnech uplynula šestiměsíční zákonná lhůta, kdy mohly subjekty podávat své nároky za škody, které jim byly zásahem IZS způsobeny. Jednou z poškozených je společnost Lesy Jamné s.r.o. Už takřka sedm let nemůže obhospodařovat své pozemky. Navíc přišla o 500 kubíků čerstvě vytěženého dřeva. „Toto dřevo bylo zcela znehodnoceno. Vznikla nám tak škoda z důvodu zásahu IZS,“ uvedl jednatel společnosti Dalibor Olšák. Firma podle jeho slov postupovala v rámci zákona o IZS a nechala si vypracovat posudek.

„Požádali jsme o kompenzaci Zlínský kraj. Přišla nám záporná odpověď s tím, že se máme obracet na původce havárie,“ řekl Dalibor Olšák.

Se svými nároky se ozval kraji také Slavičín.

„Rada města rozhodla 12. dubna o podání žádosti o náhradu věcné škody podle zákona o IZS, o změně některých zákonů a také o podání požadavku na přiznání peněžní náhrady za omezení vlastnického práva na lesních porostech v katastru místní části Divnic,“ konstatoval starosta Slavičína Tomáš Chmela.

„Pokud je viníkem Ruská federace, chceme pomoc z úrovně kraje a vlády,“ dodal starosta.

Upozornil, že je nemyslitelné, aby si obce samy cokoli vymáhaly po Ruské federaci.

„Nadřazená jednotka veřejné samosprávy je kraj a v krizovém zákoně je zakotveno, že kraj vyplácí náhradu škody. Pokud vím, tak to zatím vytrvale zamítal. To bylo špatně, protože i když nebyl znám viník, tak to vyplácet měl. Nyní se situace upřesňuje tím, že viník možná známý je. Ukazuje se, že je naprosto mimo realitu, aby někdo z poškozených vymáhal po viníkovi škodu přímo,“ vysvětlil svůj postoj starosta Slavičína.

Mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková potvrdila, že po ukončení zásahu složek IZS dorazily na kraj žádosti o kompenzace od majitelů pozemků a lesních porostů v areálu a okolí.

„Kraj obdržel několik žádostí (v řádu jednotek) o náhradu škod,“ uvedla s tím, že úřad se vyřízením zabývá a to bez ohledu na události posledních dnů.

Ke kauze se počátkem týdne vyjádřili také krajští zastupitelé: podle nich je nutné zastat se lidí, kteří přišli o nenahraditelné ztráty. Krajské zastupitelstvo také už v pondělí přijalo usnesení, v němž žádá vládu o urychlení a dokončení odškodnění občanů a firem. Pokud jde o obyvatele Vrbětic, každý z místních měl podle dostupných informací dostat v roce 2015 částku 3 100 korun jako odškodnění za komplikace, které přinesly exploze, ale také práce na odstranění vybuchlé munice.

NEHODLAJÍ ČEKAT

Se žádostí o finanční náhradu se na kraj obrátila společnost Imex Group, která měla v areálu munici a zbraně. „Oznámení o ukončení prací v areálu vrbětických skladů jsme obdrželi 16. října 2020. Od té doby začala běžet zákonná šestiměsíční lhůta pro uplatnění nároku na odškodnění,“ uvedl právní zástupce společnosti Imex Group Radek Ondruš s tím, že společnost proto vyzvala kraj, aby jim poskytl náhradu. Podle něj nebude firma čekat na vyústění kauzy. „Areál byl v majetku státu, který měl povinnost jej zabezpečit a hlídat, přesto jej neochránil. Proto jsme zažalovali stát,“ vysvětlil Radek Ondruš.