Podle standardních pravidel si může 250 kg kompostu odebrat jednou za pololetí domácnost, která je zapojená do systému odděleného sběru biologicky rozložitelného odpadu tedy ta, jež má u svého domu hnědou nádobu.

„Nyní mohou kompost bezplatně odebírat všechny zlínské domácnosti, a to až do konce června,“ říká Jiří Mahel z TS Zlín s tím, že znovu pak mají stejnou příležitost od 1. července do 31. října.

Kromě bezplatného odběru limitovaného množství je kompost nabízen i k prodeji, a to bez omezení množství. Odběr kompostu je možný vždy ve středu od 16 do 19 hodin a v sobotu od 8 do 13 hodin.