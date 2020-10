Letos ovšem komunisté u voličů neuspěli. Nepřekročili ani potřebnou pětiprocentní hranici a poprvé od vzniku vyšších územích samosprávných celků v roce 2000 nebudou mít žádného svého politika v zastupitelstvu Zlínského kraje.

V pátek a sobotu pro KSČM hlasovalo 7 774 voličů, což představuje 4,04 % hlasů.

„Je to smutné a mrzí mě to. Myslím, že jsme dělali, co jsme mohli. I naše kampaň byla zdařilá. Ale takový je život,“ komentoval letošní výsledek lídr kandidátky KSČM a donedávna ještě krajský zastupitel Ivan Mařák.

Podle jeho slov jsou volby svým způsobem soutěž, v níž lze vyhrát či prohrát.

„My jsme bohužel prohráli. Přesto upřímně děkuji všem našim voličům, vážím si každého hlasu, který jsme dostali,“ zdůraznil Ivan Mařák.

ZA POSLEDNÍ DVĚ OBDOBÍ DVANÁCTIPROCENTNÍ PÁD

Komunisté nechyběli v žádném zastupitelstvu Zlínského kraje od prvních krajských voleb v roce 2000, kdy získali 16,3 procenta hlasů. V roce 2004 to bylo o procento méně, za další čtyři roky pak pokles až na 11 procent a v roce 2012 znovu vzestup na více než 16 procent hlasů.

„Tehdy jsme měli své zástupce i v krajské radě,“ připomněl Mařák.

Pak už však přišel poměrně strmý pád nejprve na zhruba osm procent hlasů ve volbách minulých a následně na 4,04 % v právě skončeném letošním hlasování. Podle Ivana Mařáka tento pokles ve Zlínském kraji kopíruje stejný pokles podpory komunistické strany v celé republice.

„Budeme si to muset rozebrat a domluvit se, co dál. Bude potřeba, aby nastoupili mladí. Pár jich máme a jsou to schopní lidé. Zkusíme to oživit. Další příležitost bude v příštím roce při volbách do sněmovny,“ říká Mařák.

Sám však už dříve avizoval, že nynější krajské volby považuje za své poslední.

Letošní neúspěch KSČM nechce Ivan Mařák svádět ani na koronavirus ani na volební účast, kterou mimochodem považuje za nynější situace za až překvapivě vysokou. Lidé však podle něj zřejmě hledají změnu.

„Levicová politika je na ústupu. Asi žijeme v době, která levicovým stranám nepřeje,“ míní Ivan Mařák s tím, že s poklesem voličské přízně se potýká například také ČSSD.