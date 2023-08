Nejen současným školákům a předškolákům, ale i těm, kteří už mají školní léta dávno za sebou – rodičům a prarodičům – je určen festival Čau prázdniny na Výstavišti Kroměříž. Letos nabídne celou řadu novinek. Ta největší? Vstupné zdarma.

Festival Čau prázdniny 2022 na Výstavišti Kroměříž. | Foto: Výstaviště Kroměříž

„Na sobotu 26. srpna jsme připravili přebohatý program, který zacílí hlavně na děti, ale do sytosti se pobaví i jejich doprovod. Těšit se mohou na kostičkový svět a hernu z LEGA, fotokoutek komiksových hrdinů, vystoupí Lollipopz, Kája a Bambuláček, program je mnohem pestřejší,“ zve malé i velké ředitel Výstaviště Kroměříž Pavel Konečný.

Od 9 do 18 hodin se tam prázdnináři „vyřádí“ jako nikde jinde. Chystá se pěnová párty, bubbleshow, vodní balónková bitva a mnoho dalšího. Děti si například vyzkoušejí trampolíny, pouťové atrakce, kouzelnická vystoupení, zajdou si do pohádkového lesa, potěší je jízda na ponících i další kratochvíle.

„Sice se loučíme s prázdninami, ale smutek tedy nebude ani náhodou, už proto, že pořád zbývá krásný týden volna,“ dodává mluvčí Výstaviště Kroměříž Michela Ohlídalová s tím, že velkým tahákem budou v sobotu na akci Čau prázdniny také ukázky z náročné práce policistů, záchranářů anebo hasičů ze Zlínského kraje.

„A vstupné se neplatí, jde se zdarma,“ lákají pořadatelé.

V těsném sousedství Výstaviště bude otevřen také rodinný park Dětský svět, který celoročně a za každého počasí nabízí řadu atrakcí jako lanový svět, trampolínové centrum, lezeckou stěnu a herní simulátory.

Naším cílem je neustále program vylepšovat

Ředitel Výstaviště Kroměříž Pavel Konečný.Zdroj: se souhlasem Pavla KonečnéhROZHOVOR S PAVLEM KONEČNÝM/ Pěnová párty, vodní balónková bitva, bubbleshow, kouzelníci, pohádkový les a mnoho dalšího nabídne tradiční festival Čau prázdniny. Akce určená pro celou rodinu, od dětí až po babičky, bude navíc letos zcela zdarma. Jaké další novinky si organizátoři připravili, prozradil v rozhovoru pro Deník ředitel Výstaviště Kroměříž Pavel Konečný.

Pane řediteli, přibližte prosím, co je vlastně festival Čau prázdniny! a pro koho je určen?

Nejlépe akci vystihuje fakt, že jde o rodinný festival. Od dětí až po jejich prababičky. Ale platí, že v centru naší pozornosti jsou předškoláci a žáci 1. stupně základní školy. Naším cíle je udělat rodinný festival, ze kterého si všichni odnesou na závěr prázdnin příjemné zážitky a dobrý pocit ze společně a kvalitně stráveného času ještě před tím, než se rozběhnou školní povinnosti.

Na vašem webu je poměrně bohatý výčet toho, na co se mohou návštěvníci těšit…

…a vybrat z něj to nepodstatnější zase tak lehké není. Je to opravdu široký záběr. Ale rád to zkusím. Chystá se pěnová párty, vodní balónková bitva, bubbleshow. Děti vyzkouší jízdu na ponících, připraveno máme kouzelnická vystoupení, pouťové atrakce, pohádkový les. Děti se také mohou potěšit a dospělí zavzpomínat na časy minulé třeba ve fotokoutku komiksových hrdinů, v Lego herně nebo na dětské diskotéce Rádia Kroměříž. Dále vystoupí oblíbené Lollipopz, Kája a Bambuláček a další. A nesmím zapomenout ani na to, že bude jako obvykle v sobotu otevřený náš Dětský svět s mnoha dalšími venkovními a vnitřními atrakcemi.

Letošní ročník se oproti těm předešlým značně liší. Co vás přimělo k tolika změnám?

Naším cílem je neustále program vylepšovat, hledat nové atrakce a snažit se poskytnout prostředí pro opravdu příjemně strávený volný čas. A máme výhodu v tom, že se rodinné zábavě věnujeme celoročně v našem Dětském světě. To nám dává potřebné zkušenosti a vysokou míru odbornosti našeho týmu. Potěšujícím impulsem pro nás je i spolupráce se značkou LEGO, což si myslím, bude opravdový tahák pro návštěvníky. Připravujeme LEGO hernu, tisíce kostek a figurek pro kreativní zábavu a ze zkušenosti víme, že kostičkový svět je populární jak u dětí, tak i u rodičů.

Vstup na festival Čau prázdniny! je letos zcela zdarma. Proč jste se tak rozhodli?

Vítáme podporu ze strany partnerů Výstaviště Kroměříž a spolupráci se Zlínským krajem, díky čemuž můžeme dát dětem na závěr prázdnin hezký dárek. A vstupné je opravdu zdarma. A nad to, že nevybíráme vstupné se mohou návštěvníci těšit také na drobné dárky od partnerů. Za zdolání lezecké stěny Capri Sun budeme rozdávat oblíbená pitíčka a za splněné úkoly v Pohádkovém lese budou také dárky, které potěší.

Program festivalu Čau prázdniny!

09:00 Otevření areálu

09:45 - 10:15 Bubbleshow Pavla Rollera

10:30 - 11:15 Kája a Bambuláček

11:45 - 12:15 kouzelník Maverick

13:00 - 14:30 Diskotéka DJ Němeček

14:30 - 15:15 Lollipopz

15:30 Pěnová párty

18:00 Uzavření areálu

Výstaviště? To je i Dětský svět

Zábavu především pro ty nejmenší návštěvníky nabízí přilehlý Dětský svět. Zábavní park nabízí atrakce pro různé věkové skupiny, některé dokonce pro děti od dvou let, mezi něž patří: lanový a vodní svět, skate park, lezecká stěna, trampolíny nejrůznějších druhů a velikostí, ale také místa pro odpočinek a pro posilnění – chill out zóna a jídelní svět.

O prázdninách je Dětský svět otevřen od středy do neděle vždy od 10 do 18 hodin. Venkovní areál a sportoviště v provozu pouze za příznivého počasí. Celodenní dětské vstupné vyjde na 229 korun, dospělí zaplatí 79 korun. Je možné zakoupit také pouze dopolední vstupné (10-13 hodin) či zvýhodněné rodinné vstupné. Děti do dvou let jsou zdarma.

Na kroměřížském výstavišti Floria otevřou v pátek 17.6. poprvé oficiálně prostor plný atrakcí nazvaný Dětský svět.Zdroj: Výstaviště Floria

Z výstavy rovnou na brusle

Milovníci pohybu ocení zhruba kilometr dlouhou in-line dráhu s asfaltovým povrchem, která lemuje areál. Vede podél objízdné silnice, od níž ji odděluje travnatý pás.

Věděli jste, že…

Každá ze šesti malých okrasných zahrad ve venkovním areálu Výstaviště Kroměříž je tematicky zcela odlišná? K vidění je tam například zahrada japonská, provensálská, divoká, stepní a další. Ojedinělý koncept tak vytváří pro návštěvníky pomyslné klidové zóny během probíhajících výstav.

Co by si lidé neměli v příštích týdnech nechat ujít?

Doporučení ředitele Výstaviště Kroměříž Pavla Konečného:

Rádi říkáme, že Výstaviště Kroměříž je tu pro ty, kteří se rádi pobaví i poučí celý rok. Takže žádná nostalgie ve chvíli, kdy je léto před svým závěrem. To ani náhodou. Zase vybírám jen stěžejní věci následujících týdnů. Na sobotu 3. září zařazujeme tradiční Auto Moto Blešák a Hobby setkání sběratelů, to je přehlídka opravdu pestrých zajímavostí.

Následující sobotu 9. září výstaviště ožije pivní fiestou pod názvem Svatováclavské slavnosti. To bude svátek pro milovníky skvělé muziky a stejně dobrého piva v krásném babím létě.

Pak tu máme o víkendu 23. – 24. září sraz tuningových vozidel Help Cup se zajímavým bodem, kterým bude beseda s motocyklovým jezdcem, legendou Giacomem Agostinim, kdy výtěžek z akce míří na pomoc znevýhodněným dětem.

A na závěr bych rád pozval i na zcela tradiční akci Floria Podzim 2023, která vypukne 28. září a potrvá až do neděle 1. října.