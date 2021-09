Pomalu ale jistě můžeme začít odpočítávat dny do konce léta 2021. Astronomický podzim letos začne 22. září ve 21 hodin a 21 minut, první stopy nejbarevnějšího období v roce však příroda nese už nyní. Podívejte se na poslední letní dny skrze hledáček objektivu editorky Deníků ve Zlínském kraji.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.