Iva Nedavašková dnes 06:00

Úhledně zabalit a naskládat pracovní oblečení do krabic, odvést stroje, vyklidit kancelář. To je aktuální činnost zaměstnanců firmy vyrábějící pracovní oděvy ve Šmoulím městě ve Zlíně. Po dvaceti letech se rozhodli změnit místo působení a přestěhovat se do centra.