„Dali jsme jiný název, ať jde vidět, že jednak je to nultý ročník a jednak tam není tolik kapel jako na Rockové noci. Ale jinak zázemí a všechno bude úplně stejné a jsme rádi, že nepřerušíme tradici,“ říká frontman kapely Fleret Zdeněk „Hrach“ Hrachový.

Konečně!!! fest otevře brány návštěvníkům 18. července v 18 hodin na fotbalovém hřišti v Zádveřicích.

„Dá se říct, že jsme si to za ty roky vymazlili. Máme postavené nové podium a zastřešený areál pro minimálně 500 lidí. Rok od roku co se vydělá, tak se investuje zpátky do areálu,“ popisuje Zdeněk Hrachový.

Oproti předchozím ročníkům letos místo pěti kapel vystoupí pouze dvě – Pozdní sběr a Fleret, uzavírat festival bude DJ Franta Anders. Hudební nadšenci ale rozhodně smutnit nemusí.

„Normálně hrajeme hodinku až hodinku a půl, aby došlo na další kapely. Ale tentokrát můžu slíbit, že budeme hrát i tři hodiny a že si to užijem,“ nastiňuje Zdeněk „Hrach“ Hrachový.

Návštěvníci se mohou těšit na podomácku připravené občerstvení, či širokou nabídku piv.

„Spolupořádáme to s fotbalisty ze Zádveřic a oni všechno dělají podomácku. Guláš, nejlepší klobásky, uzení masa. Máme domluvených hodně druhů piv, například až z Berouna,“ vyjmenovává „Hrach“.

Prostor mezi kapelami bude vyplňovat moderátor Čestmír Mikeska s připravenými soutěžemi pro návštěvníky.

"Koronavirové" album

Hlavním tahákem akce je křest nového alba kapely Fleret, které vzniklo v době koronaviru a nabízí mnoho nového.

„Nebylo co dělat, měsíc jsem byl na zahrádce, ale chyběli mi fanoušci a koncerty. Kluci se taky nudili a říkal jsem si, jak je zabavím. Měli jsme bokem pár textů, tak jsme si řekli, že uděláme novou desku,“ rozvádí tvorbu nového alba Zdeněk Hrachový.

Složit nové album ale v průběhu koronaviru představovalo pro kapelu neobvyklé překážky.

„Já jsem se ve studiu potkával jen s bubeníkem Rosťou Koplíkem, dvakrát nebo třikrát s houslistou Stanislavem Bartošíkem. Kluci Vítek Rokyta a Radek Postava jsou mladší a rozumí technice, navíc doma mají i malá studia, tak si své části nahráli tam a posílali jsme je přes internet,“ vypravuje „Hrach“.

Velkou výhodou nahrávání byla větší časová rezerva a možnost kdykoliv cokoliv přehrát.

„Prostě jsme si s tím pohráli a na té desce to jde poznat. Je to víc vymakaná muzika,“ libuje si Zdeněk Hrachový.

Osmnácté a zároveň nejdelší album V podroušeném stavu nabídne vedle „klasických flereťáren“ i například šanson, či metalové písničky. Tahákem by pak měla být stejnojmenná píseň.

„V podroušeném stavu je zajímavě melancholická. Myslím si, že přesně vystihuje náladu všech muzikantů a jak se cítili v době koronaviru,“ uzavírá frontman kapely Fleret.