Osm desítek policistů Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, dohlíželo v pondělí dopoledne na dodržování nových platných vládních opatření, která omezují pohyb osob mimo území obce, kde mají trvalé bydliště.

Překračovat hranice mezi nimi mohou nově jen s platnými dokumenty a prohlášením, například že jsou na cestě do práce.

„Každý den budou na dodržování opatření dohlížet na úrovni okresů desítky policistů, přičemž v pondělí 1. března jich je na denní službě více než osmdesát. V dalších dnech by je měly doplnit ještě také desítky vojáků,“ uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš.

Několik desítek stanovišť

V rámci kraje bylo podle jeho slov vytipováno několik desítek stanovišť, na kterých budou policisté namátkově kontrolovat důvod opuštění okresu.

„Pochopitelně to budou hraniční přechody ve Starém Hrozenkově a ve Strání i hranice okresů,“ dodal Petr Jaroš.

V pondělí mezi takovými místy neměly chybět kontroly u obcí Babice, Spytihněv, Boršice u Blatnice a Suchov, nebo na silnici I/50 u sjezdu z Chřibů nedaleko Střílek.

Lidé jsou uvědomělí a informovaní

„Hlídky budou dohlížet na dodržování těchto opatření, pokud lidé pojedou za hranice okresu, musí předložit potvrzení, pokud neprokážou důvod cestování mimo hranici obce, musí je policisté vrátit zpět,“ upozornil mluvčí Jaroš.

Podle něj však v pondělí ráno policisté napříč krajem komplikace a problémy nezaznamenali.

„Lidé jsou uvědomělí a informovaní,“ doplnil Jaroš.

Mezitím se na facebookových stránkách objevily mezi lidmi desítky nejrůznějších upozornění na policejní hlídky.

„Vizovice u benzínky, kontrola,“ uvedla například facebookovém profilu Dopravní situace ve Zlínském kraji Sabina Žažová.

Žádná hlídka na trase

Na hlídku provádějící kontrolu nenarazila redaktorka Zlínského deníku, která projela trasu Zlín, Valašské Klobouky, Slavičín, Bojkovice, Vlčnov, Uherský Brod, Zlín, Hulín a Zlín, což prý byla podle policie opravdu náhoda.

„Přesné statistky o probírajících kontrolách budou k dispozici až v úterý, podle průběhu dnešního dne ale byla situace ve Zlínském kraji klidná. Lidé byli uvědomělí, spolupracovali a byli informovaní,“ shrnul za krajskou policii mluvčí Petr Jaroš.

„Byli úplně boží,“ rozplývala se nad policisty, kteří prováděli kontroly ve Fryštáku, části Žabárna na facebookové skupině Dopravní situace ve Zlínském kraji například řidička Hana Vajíková „Berou to poctivě, i autobus,“ doplnil své zkušenosti ve stejné skupině další člen skupiny se jménem Lukyren Lis.

Ne všichni však byli z kontrol nadšeni.

Jezdím od Hošťálkové mezi okresy, „Odstoupil od auta jak kdybych byl radioaktivní,“ popsal svou zkušenost s policejní kontrolou další člen skupiny Libor Machalíček s tím, že jej policista upozornil také na to, aby si nasadil roušku, také aby si nechal vystavit od zaměstnavatele potvrzení a jezdil opatrně.

Na Slovácku bylo hlídek jen pár

Redaktor Slováckého deníku se zaměřil na devadesátikilometrový okruh z Uherského Hradiště do Uherského Ostrohu přes Chřiby a zpět. Na tamní spojnici mezi Zlínským a Jihomoravským krajem nestála v pondělí dopoledne po 10. hodině žádná policejní hlídka ani za Uherským Ostrohem, ani u Moravského Písku.

Podobně tomu bylo mezi Moravským Pískem a Polešovicemi.

Naopak na silnici I/50 u Starých Hutí krátce před půl dvanáctou dopoledne kontrolovala osádka policejního vozu nákladní auto.

O pár kilometrů dál při sjezdu z Chřibů ke křižovatce od Kroměříže, respektive od Cetechovic na Střílky neoperovali před polednem také žádní strážci zákona.

Na policejní hlídku redaktor před polednem narazil až na silnici u Stupavy směrem na Koryčany.

Na Kroměřížsku kontroly napříč okresem

Kroměřížský redaktor vyrazil na cesty, aby zjistil, kde v rámci „hraničních přejezdů“ okresu Kroměříž narazíte na policejní kontroly dohlížející na nové nařízení.

Z pěti navštívených přechodů okresu byla policejní hlídka na čtyřech.

Všichni nařízení dodržují

„Dobrý den, pane řidiči. Poprosím vás o řidičský průkaz a nějaké potvrzení, proč cestujete mimo okres,“ sklání se policistka k okýnku zastaveného auta.

Snaží se dodržovat bezpečnou vzdálenost. Tuto nebo podobnou větu si dnes vyslechla velká část řidičů překračujících hranice okresů. Muž cestuje do zahraničí. Policistka si bere od řidiče zaměstnaneckou kartu a vytisknuté prohlášení od zaměstnavatele.

„Všichni, mají potvrzení. Nikoho jsme nemuseli vracet,“ říká mi.

A zastavují všechny automobily?

„Snažíme se co nejvíc, ale musíme se ohlížet na bezpečnost provozu,“ pokračuje policistka, když jí za zády – na velmi frekventované cestě – projíždí rychle několik aut.

Podobně se chovají i její kolegové.

„Zastavíme zhruba polovinu, možná přes polovinu, všech projíždějících aut,“ říká policista na přechodu mezi okresy Kroměříž a Zlín u Tlumačova.

I zde hlásí prozatím bezproblémový průběh.

„Dnes je to víceméně informativní. Poradíme jim, co mají mít se sebou. Ale často nás překvapí, že už jim třeba zaměstnavatel čestné prohlášení zajistil,“ prozrazuje policista.

U Kojetína bez kontrol

A na závěr jedno shrnutí. Policejní kontroly, v rámci mé cesty, stály na tahu mezi Hulínem a Tlumačovem či Holešovem a Fryštákem. V obou případech se jedná o hranice okresů Kroměříž a Zlín.

Třetí stanoviště si policisté vytvořili na hlavním tahu z Břestu do Přerova. Zde nejenom že přejíždím z okresu Kroměříž do okresu Přerov, ale také ze Zlínského do Olomouckého kraje. Strážcům zákona neunikla pozornosti ani dálnice D1 z Kroměříže na Brno.

Jedinou výjimkou, kde policisté nezastavovali, byl „hraniční přejezd“ u Kojetína. Zde se kříží také okres Kroměříž s okresem Přerov.

„Jde o první den. Myslím, že do poloviny týdne se to doladí. Ještě čekáme až dorazí na pomoc i další složky – například armáda,“ uvedl k dotazu, proč jsem nezastihl hlídku v okolí pomezí krajů Olomouckého a Zlínského policejní mluvčí Petr Jaroš.

Policisté hlídali v Příkazech, Hošťálkové i na Syrákově

„Policisté si klasicky vyžádali občanku a řidičský průkaz, no a k tomu se navíc samozřejmě zajímali, kam jedu. Jaký je důvod mojí cesty mimo okres,“ popisuje svou dnešní zkušenost se silniční policejní kontrolou Josef Kliš z Francovy Lhoty.

Na policejní hlídku narazil krátce po poledni ve Valašských Příkazech na pomezí Hornolidečska a Valašskokloboucka, když cestoval do sousedního okresu do nejbližší lékárny pro léčivou minerální vodu.

Tento důvod podle něj policistům postačil a nechali jej pokračovat v cestě.

Josef Kliš je jedním z řady řidičů, kteří se v pondělí museli podrobit silniční kontrole na hranicích Valašska se sousedními regiony a vysvětlovat účel své cesty.

Výjimku ze zákazu mají například cesty do práce, k lékaři či na úřady. Je ale nutné předložit například potvrzení od zaměstnavatele, možností je i čestné prohlášení, které je možné napsat i rukou.

Připravené formuláře či prohlášení měla dnes ve Valašských Příkazech drtivá většina řidičů, kontroly tak plynuly velmi rychle a bez komplikací. Jen v několika případech museli policisté upozornit motoristy, aby si při rozhovoru nasadili respirátor.

Jedna řidička požádala hlídku o prázdné formuláře, které by mohla využít při cestách mimo okres v následujících dnech.

Na to byli policisté připravení, potřebné dokumenty tak ženě ochotně poskytli.

Podobné hlídky, jako ve Valašských Příkazech, stály dnes také na dalších místech okresu Vsetín.

Například u Hošťálkové, ze které se dá po silnici zamířit na Kroměřížsko i na Zlínsko, nebo také na hlavní silnici I/69 na kopci Syrákově, na němž se setkávají okresy Vsetín a Zlín.