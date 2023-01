Česko má nového prezidenta. Co říkáte na výsledek voleb?

V první řadě musím poděkovat všem voličům. Historicky největší volební účast je opravdu úspěch a za to si lidé zaslouží velké poděkování. Zároveň je třeba říct, že nový pan prezident má nyní silný mandát, což je jedině dobře. Nejsem překvapen z toho, kdo byl zvolen.

Očekával jsem ale, že rozdíl v konečném výsledku bude větší. Vzhledem k tomu, co se dělo v předchozích týdnech, během kampaní a vzhledem k tomu, že Andrej Babiš má za sebou více než deset let antibabišovské mediální masáže. Tudíž to neměl vůbec jednoduché.

To, že se dostal do druhého kola a tam dosáhl takového výsledku, je nemalý úspěch. Určitě bych výsledek voleb z jeho pohledu nebral jako nějakou tragédii. Jediné, co si nyní přeji, je, aby nový prezident byl jedním ze spojujících prvků, aby demokracie šla opět tím správným směrem. Aby každý měl právo na svůj názor a nebyl za to odsuzován.

Co byste novému prezidentovi vzkázal?

Panu prezidentovi určitě gratuluji ke zvolení. A jediné, co mu mohu popřát, je, aby respektoval demokratické principy v tom nejsprávnějším slova smyslu, tak aby se nezneužívaly. Jak už dříve říkával Václav Havel: Demokracie je pro ty, co to s ní myslí dobře, strašně složitá, zatímco ti, kteří ji neberou vážně, mají mnoho možností, jak ji zneužít.

Nový prezident by měl po té vyhrocené kampani být tím, kdo nebude dále rozdělovat společnost, ale měl by naopak iniciovat a podporovat myšlenku, že je normální, že v demokratické zemi nemají všichni stejný názor a že když má někdo jiný názor, než je ten můj, tak za něj nemá být nějakým způsobem trestán.

Společnost se dostala do situace, kdy se někteří voliči bojí říct, koho volí, protože mají strach z odsouzení ostatními lidmi. Je čas na to, aby se tento trend obrátil, protože tohle směřuje spíše do jiného režimu. Je potřeba, abychom se začali vracet k demokracii a respektování názorů jiných lidí. A hledání toho nejlepšího řešení na základě vzájemné diskuze.

Ve Zlíně získal Petr Pavel přes 62 procent. Překvapila vás tak velká podpora?

Podle mě to není překvapivé. Výsledek je víceméně takový, jak jsem očekával a komentoval po prvním kole. Velká města jsou zpravidla spíše pravicová. Ve druhém kole se dalo očekávat větší vítězství pana Pavla, protože lidé, kteří v prvním kole volili třeba pana Fischera nebo paní Nerudovou, šli nyní volit kandidáta, který jim byl bližší. Logicky dali proto hlas Petru Pavlovi. Ve Zlíně se to jen potvrdilo. Lidé, kteří volili v prvním kole pana Babiše, ho volili i ve druhém kole, avšak většina voličů od těch zbývajících kandidátů teď podpořila pana Pavla.

Mohly ten výsledek nějak ovlivnit televizní debaty, kterých bylo letos poměrně dost?

Já si myslím, že debaty mezi kandidáty jsou jedině dobře. Myslím si však, že by spíš neměly být zveřejňovány předvolební průzkumy. Stejně tak by neměly být různé výstupy známých osobností o tom, koho budou volit. A to proto, aby neovlivňovali voliče a zachovala se co největší možnost lidí udělat si vlastní názor právě na základě různých debat, kde kandidáti v reálném čase odpovídají na otázky a diskutují mezi sebou.

Nezávislá a otevřená debata je to nejlepší, co může být. A že jich bylo tolik? Já bych asi upřednostnil menší počet relevantních diskuzí. Opravdu jsem nebyl schopen vyslechnout všechny debaty. Na druhou stranu je zase lepší jich mít více než jednu. Každý tak měl alespoň možnost si udělat svůj názor. Diskuze jsou správné, vyjádření jiných politiků podle mě ne, i proto jsem se k tomu, koho volím, nevyjadřoval.