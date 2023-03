Desetiprocentní podíl společnosti PSG kupuje podnikatel Páleníček. Co na to říkáte z pohledu města? Mění se tím pro město něco?

Vnímáme to jako rozhodnutí společnosti PSG. Zároveň však avizovali, že chtějí zlínský hokej podporovat i nadále. My v tom prodeji nevidíme žádný problém. Je to čistě mezi PSG a panem Páleníčkem. Určitě budeme rádi, když pan Páleníček bude také přínosem - jak do majetnické struktury, tak věříme, že pomůže i finančně. Je to však krok, který je svým způsobem mimo nás.

Berani Zlín, majetkové podíly:

49 % Město Zlín

21 % Hokej Zlín z. s.

10 % Trinity Bank

10 % Samohýl motor

10 % Dakos

Zabývali se tím už zlínští radní…

Obchoduje se část firmy, ve které má podíl i město Zlín. Schvalovací proces je zejména kvůli tomu, abychom se nedostali do situace, kdy je podíl v klubu prodáván někomu, kdo by případně podle nás byl nedůvěryhodný nebo špatný. U pana Páleníčka nic takového nevidíme, proto Rada města Zlína doporučila zastupitelstvu ke schválení změnu zakladatelské listiny. Pověřuje mě tedy k tomu, abych na valné hromadě hlasoval pro tuto změnu. Samozřejmě to musí ještě schválit zastupitelstvo, které zasedá až 30. března. Za sebe ale nepředpokládám, že by tam měl být nějaký problém.

Město už delší dobu avizuje, že chce svůj podíl v hokejovém klubu prodat. To stále platí?

Stále trvá to, co říkáme už dlouhodobě - tedy že se podílu v hokejovém klubu nijak nedržíme. Na druhou stranu nám ten prodej musí dávat nějaký smysl…Uvidíme, třeba některý z těch současných spolumajitelů se v budoucnu rozhodne, že by chtěl větší podíl. Můžeme se však bavit jak s těmi současnými spolumajiteli, tak i případně s někým dalším.

Pak je také otázkou, zda by případný zájemce chtěl celý náš podíl nebo jen jeho část. Musí nám to pak dávat smysl především ekonomicky. Nikdy jsme ale nekladli velké nároky na cenu za odkup. Chceme hlavně zajistit dlouhodobou stabilitu zlínského hokeje jako takového.

Neprobíhala nějaká jednání právě mezi městem a panem Páleníčkem?

Co se týče pana Páleníčka, tak o jeho zájmu o vstup do klubu víme dlouhodobě. To není nic nového. Víme, že delší dobu uvažoval o nějakém nákupu podílu. A rozhodl se nakonec pro deset procent společnosti PSG. Rozhodně to ale není tak, že by město nějakou nabídku odmítlo, nebo že bychom s panem Páleníčkem jednali a nedohodli se.

Je to jen pár měsíců, co do klubu vstoupili noví spolumajitelé - Samohýl Holding a Trinity Bank. Teď přichází další změna. Ani jedna se však netýká podílu města. Přitom město veřejně deklaruje, že podíl, nebo jeho část, chce prodat. Čím si to vysvětlujete?

PSG se rozhodlo svůj podíl prodat a v tu chvíli se diskutovalo, zda se s panem Páleníčkem, jakožto zájemcem, potká jejich zástupce, nebo město. Větší smysl dávalo, aby se potkali s panem Páleníčkem oni. Poté nebyl nějaký zásadní důvod, aby se pan Páleníček se potkával i s městem ohledně dalších 49 procent.

Současní spolumajitelé by byli nejraději, kdyby město v klubu zůstalo. Nebo aspoň zatím se to tak jeví. Vše má ale nějaké návaznosti a nějaký vývoj. Momentálně je to tak, že ti, kdo chtěli být spolumajitelé klubu, tak jimi jsou nebo budou. Nikde ale není dáno, že ta procenta která aktuálně mají, jsou konečná, nebo že se v budoucnu neobjeví někdo další.

Máte aktuálně na stole nějakou nabídku na odkup podílu města?

Aktuálně žádná konkrétní nabídka na stole města není. Dlouhodobě projevuje zájem jeden subjekt, který není z České republiky. Doposud jsme ale žádnou konkrétní nabídku nedostali, i když jsem ji dvakrát vyžadoval. Ti, kdo v minulosti zvažovali odkup podílu města už využili variantu mít méně procent od jiného subjektu. Každý z těchto zástupců ať už zvlášť nebo společně, původně zvažovali odkoupení podílu města. Momentálně ale využili jiné možnosti. Je to i z toho důvodu, že město stále všichni vnímají jako stabilního partnera.

Tím ale netvrdím, že by PSG nebylo stabilní partner, to vůbec ne. Přinesli do hokeje hodně peněz a zaslouží za to velké poděkování. Jsme rádi, že hokej dlouho podporovali. Teď se rozhodli vydat jinou cestou a zároveň u toho hokeje v určité míře zůstávají, takže za mě velké poděkování skupině PSG a myslím si, že to není o tom, že bychom teď měli pálit mosty.