1. Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci nebo městě?

2. Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?

3. Myslíte, že vedení kraje a státu situaci řídí a zvládá dobře?

Lubomír Doležel, starosta Fryštáku

1. Nemyslím si, že je nějaký problém "materiálního" charakteru, lidé o sobě vědí a navzájem si pomáhají, jak kdo potřebuje, kdykoliv se současně mohou obrátit také i na radnici. Ovšem problém vidím v poskytování informací - jak aktuální praxe ukázala - z pohledu občana opravdu zásadních, což je v tuto chvíli počet nakažených v jednotlivých obcích. Totiž předpoklad úspěšného zvládnutí každé krizové situace spočívá podle mne především v kvalitní informaci, tedy v informaci situaci adekvátní, přiměřené, zrovna tak jakož i vhodně načasované.

2. V této situaci asi nelze vyzvednout jedince, třebaže většinou adresně víme, kdo a jak pomáhá. Důležité je, že jsme se jako lidé (národ i obec) jednoduše našli a víme, co máme a musíme dělat, že si nezištně pomáháme. Lze tedy pochválit všechny, kteří chápou, co opravdu tíživého prožíváme a co je nutné pro překonání nákazy bezpodmínečně udělat. Ať už je to šití roušek, zajištění nákupů bližním, míchání dezinfekce, materiální či finanční pomoc potřebným, a nebo - v uvozovkách - jen to, že jsme prostě všichni ukázněni a dokážeme se disciplinovaně přizpůsobit, i když nás to v každodenním životě osobním i profesním citelně omezuje.

3. Jisté výhrady mám, ale ne ke kraji. Ten do jisté míry může to, co mu umožní jeho nadřízené složky. Tady problém nevidím. Ten je spíše v tzv. vyšších patrech. Nyní však je potřeba veškerou energii soustředit v maximální možné míře na boj s koronavirem, a současně dobře sledovat, co se osvědčilo, a co ne. Všichni jsme totiž v úplně nové situaci, kterou nikdo v takovém rozsahu nezažil, nikdo tu nic dosud tudíž nemohl ani natrénovat. Až nákazu zkrotíme, můžeme se vrátit k hodnocení toho, co, kdy, kdo a jak měl konat či naopak…