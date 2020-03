Pro neakutní pacienty se nemocniční areály uzavírají, vstupy do nich jsou kontrolované a pacienti, kteří potřebují akutní a neodkladnou péči, musí projít speciálně zřízenými třídícími místy.

Nemocnice tak cíleně uvolňují lůžkové kapacity, šetří ochranné pomůcky a chrání své zdravotníky před rizikem nákazy novým koronavirem.

„Děláme nezbytné kroky a postup ve všech čtyřech nemocnicích společně koordinujeme, abychom byli schopni zajistit péči nejen o infekční pacienty s koronavirem, ale samozřejmě i o ty další, kteří se mohou ocitnout v ohrožení zdraví a života,“ vysvětlil důvody opatření Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje.

Odložené operace a vyšetření

Pacienti, kteří měli v těchto dnech absolvovat plánované vyšetření nebo operaci, personál nemocnic kontaktuje a dohodne se s nimi na dalším postupu.

Uherskohradišťská nemocnice, která má jako jediná v kraji infekční oddělení, je podle slov předsedy primárně určena pro příjem pacientů s novým koronavirem.

„Proto se také začala připravovat na případný nárůst počtu těchto pacientů jako první. Od pondělka zastavila plánovaná vyšetření a plánované operace, do zdravotnického zařízení směřují pouze akutní pacienti, kteří procházejí tříděním už u vstupu do areálu nemocnice, kdy se podrobují bezdotykovému měření teploty a odpovídají na nezbytné otázky zdravotníků. Stejný režim zavedly od dnešního rána i Vsetínská a Kroměřížská nemocnice,“ popsal Radomír Maráček.

Mít dostatek lůžek

Jak dodal, stejný postup čeká i Krajskou nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, která nyní rovněž ruší plánovanou péči a od středy zavede třídění pacientů u vstupu do nemocničního areálu.

„Důležité je chránit personál nemocnic, aby se měl v příštích dnech a týdnech o pacienty kdo starat,“ podotkl předseda s tím, že je nyní třeba mít volné lůžkové kapacity a dostatek zdravotníků pro případ, že bude nutné přijímat do nemocnic větší počet pacientů s podezřením na onemocnění koronavirem nebo už nemocných.

„Uherskohradišťská nemocnice musí mít dostatečný počet volných lůžek, aby bylo možné tyto pacienty bezpečně izolovat. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně jako centrum zajistí péči o akutní pacienty, kteří nemají toto onemocnění, a rovněž nemocnice ve Vsetíně a Kroměříži jsou připraveny ulehčovat nemocnici v Hradišti a postarat se o akutní neinfekční pacienty,“ dodal.

Tolerance a ohleduplnost

Zároveň připomněl, že by lidé měli být zejména v těchto dnech ohleduplní a disciplinovaní a měli by se řídit pokyny zdravotníků.

„Chtěl bych požádat, aby lidé byli tolerantní ke všem omezením a změnám, které naše nemocnice vyhlašují. Neděláme je proto, abychom si usnadnili práci, ale kvůli ochraně pacientů i zdravotníků samotných. Prosíme také všechny, aby nosili roušky a chránili tak své okolí, aby byli ohleduplní vůči ostatním, zejména pak vůči všem našim lékařům a sestrám. Důvěřujte jim a važte si jejich práce, jsou to profesionálové, svou práci ovládají a dělají pro vás a pro zvládnutí celé situace maximum,“ doplnil Radomír Maráček.

Stále také platí, že lidé s příznaky onemocnění COVID-19 by měli zůstávat v domácí izolaci a kontaktovat telefonicky svého praktického lékaře, v žádném případě by se neměli vydávat do nemocnic, kde by zavlečením infekce mohli paralyzovat zdravotnický provoz.