První podezření nákazy koronavirem již evidují ve Zlínském kraji.

Podle mluvčího nemocnic v kraji Egona Havrlanta, se jedná o muže, který se na začátku ledna vrátil ze Šanghaje, po několika dnech se u něj objevily zdravotní potíže.

Proto se muž vydal do nemocnice v Kroměříži, odtud bude převezen na infekční oddělení do uherskohradišťské nemocnice. Podle dobře informovaného zdroje Deníku by se mělo jednat o čtyřicetiletého muže z Hulína na Kroměřížsku.

Hospitalizován je v Uherském hradišti

„Dnes dopoledne se na plicní ambulanci v Kroměřížské nemocnici obrátil muž, který měl příznaky chřipkového onemocnění a který uvedl, že na konci prosince a na začátku ledna byl jako turista v Číně. Naši zdravotníci ihned udělali nezbytná opatření, vybavili se ochrannými pomůckami, pacientovi nasadili roušku a umístili jej do izolace, informovali také hygieniky. Pacient byl transportován na Infekční oddělení Uherskohradišťské nemocnice, kde bude hospitalizován v izolaci a kde mu také budou odebrány vzorky,“ informoval mluvčí Egon Havrlant s tím, že vzorky budou odeslány na rozbor do specializované laboratoře, aby mohla být případná nákaza novým koronavirem potvrzena či vyloučena.

Výsledky by měly být podle Havrlanta známy v úterý.

Podle náměstka léčebné péče Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS ZK) Doariana Pfeifera, zatím hygienici nevyhlásili, že se jedná o vysoce nebezpečnou nákazu.

„Úskalí situace kolem koronaviru je i v tom, že nákaza vypukla v v období chřipkové epidemie, lidé cestují a je to jen otázka času, kdy se rozšíří,“ míní náměstek pro léčebnou péči Zdravotnické Záchranné služby Zlínského kraje Dorian Pfeifer.

Dlouhá inkubační doba

Doplnil, že koronavirus je zrádný v tom, že do vypuknutí nákazy je dlouhá inkubační doba. Podle něj však existuje plán, podle kterého se v případě vypuknutí nebezpečné nákazy složky Integrovaného záchranného systému řídí.

„Nejdříve na místo kde se nachází pacient, přichází pracovníci hygienické stanice, ti mimo jiné prověří v jakém je stavu, i kde se před vypuknutím onemocnění pacient pohyboval. Pak přijdou na řadu zdravotní záchranáři, kteří jsou oblečeni v ochranných oblecích,“ přiblížil Dorian Pfeifer.

Převoz speciální sanitkou

Podle něj byl tento pacient převážen ve speciální, k tomu určené sanitce. Každý kraj je vybaven jedním takovým vozem, v případě potřeby si pak záchranáři vypomáhají.

I oni prochází dekontaminací, kterou jim provedou hasiči a společně s doprovodným vozem pak převážejí pacienta do nemocnice Na Bulovce v Praze. Po další dekontaminaci se záchranáři vrací doprovodným vozem zpět, sanitka, která převážela nakaženého pacienta projde na místě na specializovaném pracovišti dekontaminací.

„Celý postup v těchto situacích máme jasně daný, spolupracujeme s KHS ZLK i s dalšími složkami IZS, pravidelně se zúčastňujeme cvičení na toto téma,“ ubezpečil náměstek Pfeifer.

O situaci je informován také hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Enormní zájem o ústní roušky

Nákaza, která vyvolává paniku po celém světě, straší i lidi v celé České republice. V některých lékárnách dokonce vykoupili zdravotní roušky.

„Zájem o roušky na e-shopech stoupl na sedmdesáti násobek,“ uvedl mluvčí Michal Petrov za společnost Dr. Max lékárna.

S tím, že tyto zásoby již nenabízí a nyní čekají na obnovení dodávek. Podle něj však v kamenných lékárnách ještě roušky jsou.