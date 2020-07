Covid pozitivní je totiž devět zaměstnanců nemocnice a také jeden z pacientů hospitalizovaných na pooperační JIP.

Další pozitivní pacient leží v nemocnici na ARO, ale s případem nesouvisí.

Nemocnice ihned po prvních pozitivních testech přijala všechna nezbytná opatření, v domácí karanténě zůstávají tři desítky zdravotníků, sedm pacientů bylo přeloženo na lůžka infekčního oddělení, u nikoho dalšího zatím testy covid-19 nepotvrdily, preventivně se testují a trasují další zaměstnanci.

Ostatní oddělení fungují standardně

Provoz všech ostatních oddělení Uherskohradišťské nemocnice běží standardně, pooperační intenzivní péče je zajištěna v nemocnicích ve Zlíně a Kroměříži.

„Koronavirová infekce je bohužel stále tady a s těmito riziky se v nemocnicích i nadále potýkáme a patrně ještě dlouhou dobu potýkat budeme. Onemocnění se naštěstí prokázalo jen u jednoho z pacientů, testy ale ukázaly, že covid pozitivní jsou zdravotní sestry a další nelékařští pracovníci, bylo tedy nutné uzavřít celé pracoviště pooperační intenzivní péče. Pacienty ale můžeme ubezpečit, že pooperační intenzivní péče je zajištěna v rámci spolupráce našich nemocnic,“ uvedl předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček.

Nakažený pacient bez příznaků

Onemocnění covid-19 se prokázalo u jednoho z pacientů, který byl na multioborové jednotce intenzivní péče hospitalizovaný po operaci nohy.

„Jeho stav je dobrý, nemá žádné příznaky, nyní je v péči infekčního oddělení a v izolaci na infekčních lůžkách je pro jistotu i dalších šest pacientů, kteří byli ve stejnou dobu rovněž na intenzivní péči. Testy u personálu vyšly pozitivně v devíti případech, do čtrnáctidenní karantény jsme ale z preventivních důvodů raději poslali celé pracoviště, tedy tři desítky zdravotníků,“ popsal ředitel Uherskohradišťské nemocnice Petr Sládek.

Na multioborové jednotce intenzivní péče jsou v Uherskohradišťské nemocnici hospitalizováni pacienti po nejrůznějších chirurgických operacích.

„Ne každý pacient potřebuje po operaci intenzivní péči, řada lidí je po chirurgickém výkonu monitorována na dospávacím pokoji a poté přeložena bez komplikací na standardní oddělení. Operační program v Uherskohradišťské nemocnici tedy není nyní nutné zastavit nebo jej omezit,“ podotkl Petr Sládek s tím, že pacienti, u nichž je předpoklad, že budou po operaci potřebovat intenzivní péči, jsou k chirurgickým výkonům směřováni do Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně nebo do Kroměřížské nemocnice.

Roušky v celém areálu

Testy se u pacientů a zdravotníků, kteří mohli přijít s covid pozitivními do kontaktu, budou opakovat s odstupem několika dnů. Uherskohradišťská nemocnice od počátku spolupracuje na řešení aktuální situace s krajskými hygieniky.

„Je to nepříjemné, ale reagovali jsme rychle a udělali jsme vše, abychom případnému šíření koronaviru zabránili. Zpřísnili jsme znovu hygienická opatření, apelujeme na pacienty i zdravotníky, aby nosili roušky v celém areálu, soustředili se na důsledné dodržování hygieny rukou. Znovu připomínáme, že pokud mají pacienti potíže, jako je teplota, dušnost, ztráta čichu, kašel, střevní potíže, aby nepřicházeli do nemocnice a kontaktovali svého obvodního lékaře. Stále také v nemocnici platí zákaz návštěv. Intenzivně pracujeme na tom, abychom vše co nejlépe zvládli a situace se brzy vrátila do normálu,“ doplnil ředitel Petr Sládek.